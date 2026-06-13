HONOR Magic9 hé lộ tính năng độc đáo với phụ kiện bút cảm ứng AI

Theo Android Headlines, những thông tin mới nhất về dòng sản phẩm Magic9 của HONOR đã được tiết lộ, cho thấy sẽ mang đến những cải tiến đáng kể trong trải nghiệm người dùng. Dự kiến, dòng sản phẩm sẽ ra mắt vào cuối năm nay, có thể vào tháng 10, với ba mẫu máy khác nhau, nhắm đến phân khúc cao cấp.

Theo các nguồn tin rò rỉ, HONOR Magic9 sẽ tương thích với bút cảm ứng, không chỉ phục vụ cho các thao tác ghi chú hay vẽ cơ bản mà còn tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm hỗ trợ công việc, học tập và sáng tạo nội dung. Đặc biệt, HONOR đã tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng bút cảm ứng trên nhiều ứng dụng năng suất của bên thứ ba, giúp phụ kiện này trở nên thực tiễn hơn, không chỉ là một tính năng quảng bá.

Nếu thông tin này chính xác, Magic9 sẽ đánh dấu lần đầu tiên HONOR đưa bút cảm ứng vào dòng Magic truyền thống, thay vì chỉ giới hạn trên các mẫu điện thoại gập như trước đây. Đây là một bước đi thú vị, bởi thị trường smartphone không gập hiện nay gần như không còn nhiều lựa chọn hỗ trợ bút cảm ứng, ngoài một số tên tuổi nổi bật như Samsung và Motorola.

Việc HONOR bổ sung bút cảm ứng cho Magic9 có thể là một chiến lược thông minh để tạo sự khác biệt trong phân khúc flagship Android đang cạnh tranh khốc liệt. Khi hiệu năng, camera và màn hình giữa các mẫu máy cao cấp hiện nay khá tương đồng, những tính năng phục vụ công việc như ghi chú nhanh, phác thảo ý tưởng hay thao tác AI bằng bút có thể trở thành điểm nhấn thu hút nhóm người dùng chuyên nghiệp.

HONOR Magic9 sẽ sử dụng màn hình OLED LTPS 6.36 inch và đang được thử nghiệm với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, được sản xuất trên tiến trình 3nm của Qualcomm, thay vì Snapdragon 8 Elite Gen 6 như các thông tin trước đó. Đặc biệt, mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Magic9 được cho là sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng 2-3 ngày của người dùng.

Máy cũng được cho là hỗ trợ sạc không dây, cảm biến vân tay siêu âm 3D và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69. Nếu thông tin này chính xác, HONOR có thể đang tạo ra một trong những mẫu flagship compact "pin trâu" nhất trên thị trường, điều mà không nhiều hãng Android hiện nay làm tốt.

Về camera, nguyên mẫu bị rò rỉ được cho là trang bị camera tele tiềm vọng 64MP với cảm biến OmniVision OV64D. Một rò rỉ trước đó cũng cho biết hệ thống camera sau sẽ bao gồm cảm biến chính 200MP kích thước 1/2.8 inch cùng camera góc siêu rộng 50MP. Những thông tin này hứa hẹn sẽ tạo nên sự mong đợi lớn cho người dùng khi HONOR chính thức ra mắt dòng sản phẩm Magic9 trong thời gian tới.