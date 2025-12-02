Honor chuẩn bị tung smartphone X9d pin "khủng" 8.300mAh, giá là ẩn số

Ngay sau những smartphone gây nhiều tiếng vang như Magic V5 hay X7d, Honor đang rục rịch cho ra mắt mẫu smartphone Honor X9d kế thừa tính bền bỉ của dòng X9 series.

Những bức ảnh đầu tiên của Honor X9d tiết lộ thiết kế khá sáng tạo của sản phẩm này.

Theo những thông tin ban đầu, Honor X9d sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.300mAh - cao nhất phân khúc smartphone tầm trung và cũng là "khủng" nhất thị trường, hướng tới nhóm người dùng cần thời lượng sử dụng dài và ổn định. Con số này bỏ xa mức 7.500mAh trước đó của Oppo Find X9 Pro 5G.

Bên cạnh đó, X9d đạt độ bền 5 sao SGS và khả năng chống rơi từ độ cao 2,5m, đi kèm chuẩn IP69K - mức kháng bụi và nước cao nhất trên một thiết bị di động. Hiện, đa phần smartphone chỉ đạt chuẩn IP68 trở xuống, trong khi đó Honor cùng số ít smartphone khác vượt trội với IP69.

Dù giá bán chưa được tiết lộ, những thông tin rò rỉ ban đầu hứa hẹn sẽ giúp Honor X9d tiếp tục nối dài di sản bền bỉ của dòng X9 series, đồng thời trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất ở phân khúc tầm trung khi ra mắt tại Việt Nam. Dự đoán, giá bán của X9d sẽ trên dưới 10 triệu đồng tùy phiên bản.

Nhắc lại dòng X9, Honor từng tạo điểm nhấn lớn từ X9a là model đánh dấu sự trở lại đáng nhớ của họ tại Việt Nam. X9a nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ độ bền, liên tục xuất hiện trong những màn thử nghiệm va đập và thả rơi do cộng đồng công nghệ thực hiện.

Honor X9b sau đó củng cố thêm chỗ đứng khi trang bị khả năng chống rơi 360 độ, đạt chứng nhận 5 sao SGS và chịu được cú rơi thực tế từ độ cao 1,5m. Đây là thế hệ giúp người dùng định hình rõ hơn: X9 là dòng máy dành cho những ai ưu tiên độ bền nhưng vẫn muốn một chiếc điện thoại sử dụng thoải mái hằng ngày.

Tới Honor X9c, khả năng chịu đựng của dòng máy được nâng lên tầm cao mới. Máy sở hữu chuẩn IP65M kháng nước, cảm ứng ổn định cả khi tay ướt, chịu được dải nhiệt từ -30 độ C đến 55 độ C, và vẫn an toàn khi rơi từ độ cao 2m.

Giờ đây, X9d hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn nổi bật cho người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc ngoài trời hoặc đơn giản muốn một thiết bị “trâu bò” đúng nghĩa.