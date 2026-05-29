HONOR Magic 9 nhỏ gọn sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin khủng 8.000 mAh

Theo Notebookcheck, HONOR đang phát triển dòng điện thoại Magic 9 với nhiều mẫu khác nhau nhằm mở rộng phân khúc cao cấp. Leaker Digital Chat Station trước đó đã tiết lộ rằng Magic 9 có thể sở hữu màn hình 6.36 inch, trong khi các phiên bản Pro và Pro Max sẽ có kích thước lớn hơn, lên tới 6.85 inch.

Mới đây, nguồn tin này tiếp tục cung cấp thêm thông tin chi tiết về mẫu máy tiêu chuẩn. Cụ thể, HONOR Magic 9 được cho là sẽ trang bị màn hình OLED LTPS 6.36 inch và hiện đang được thử nghiệm với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, được sản xuất trên tiến trình 3nm của Qualcomm. Điều này khác với những tin đồn trước đó cho rằng máy sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Mặc dù không phải là con chip mới nhất, nhưng Snapdragon 8 Elite Gen 5 vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho một mẫu flagship nhỏ gọn. Nếu HONOR thực sự chọn SoC này, đây có thể là quyết định nhằm cân bằng giữa hiệu năng, nhiệt độ và giá bán, thay vì chỉ chạy đua theo thông số kỹ thuật.

Đặc biệt, mặc dù có kích thước nhỏ gọn, HONOR Magic 9 được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh, một con số ấn tượng cho một chiếc điện thoại flagship nhỏ gọn, hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong 2-3 ngày.

Máy cũng được cho là hỗ trợ sạc không dây, cảm biến vân tay siêu âm 3D và đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68/IP69. Nếu thông tin này chính xác, HONOR có thể đang tạo ra một trong những mẫu flagship compact pin "trâu" bậc nhất trên thị trường, điều mà không nhiều hãng Android hiện nay làm tốt.

Về camera, nguyên mẫu bị rò rỉ được cho là trang bị camera tele tiềm vọng 64MP với cảm biến OmniVision OV64D. Một thông tin rò rỉ trước đó cũng cho biết hệ thống camera sau sẽ bao gồm cảm biến chính 200MP kích thước 1/2.8 inch cùng camera góc siêu rộng 50MP.

Đáng chú ý, HONOR được cho là sẽ hợp tác với thương hiệu thiết bị điện ảnh Đức ARRI để nâng cao khả năng quay video, cho thấy hãng đang muốn đẩy mạnh yếu tố nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chỉ tập trung vào chụp ảnh tĩnh.