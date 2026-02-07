Honor Magic V6 đạt chứng nhận quan trọng, xác nhận hỗ trợ sạc siêu tốc 120W

Honor vừa công bố sẽ tham gia triển lãm MWC 2026, diễn ra từ ngày 2 đến 6/3, để giới thiệu chiếc smartphone màn hình gập thế hệ mới mang tên Magic V6, cùng với điện thoại Robot Phone mang phong cách tương lai. Trước thềm sự kiện, Honor Magic V6 đã được cơ quan chứng nhận 3C phê duyệt, xác nhận một số thông số kỹ thuật quan trọng.

Cụ thể, hai biến thể của Honor Magic V6 với mã model PNM-AN10 và PNM-AN20 đã xuất hiện trên nền tảng chứng nhận 3C. Trong đó, PNM-AN10 được cho là phiên bản tiêu chuẩn, trong khi PNM-AN20 là phiên bản Beidou, hỗ trợ dịch vụ tin nhắn qua kết nối vệ tinh. Việc Honor phát triển một biến thể vệ tinh cho thấy hãng đang nhắm đến nhóm người dùng cao cấp, thường xuyên di chuyển và có nhu cầu liên lạc trong các tình huống đặc thù.

Theo các báo cáo, cả hai phiên bản đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 120W, một cột mốc quan trọng có thể thiết lập tiêu chuẩn mới cho các thiết bị gập. Ngoài ra, mã "PNM" có thể là tên mã nội bộ chỉ bộ xử lý Phenom. Tháng trước, viên pin của Magic V6 cũng đã được phê duyệt qua hồ sơ 3C, với phiên bản cao cấp nhất dự kiến trang bị pin kép dung lượng lớn 7.000 mAh, trong khi phiên bản còn lại có thể sử dụng pin 6.700 mAh.

Dung lượng pin này được đánh giá là ấn tượng trong bối cảnh một chiếc smartphone gập mỏng, cho thấy Honor đang nỗ lực giải quyết bài toán "mỏng nhưng vẫn mạnh", một điểm yếu của dòng smartphone gập hiện tại.

Honor Magic V6 được đồn đoán sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và đi kèm công nghệ sạc không dây tiện dụng. Nguyên mẫu hiện tại của điện thoại này được cho là trang bị camera chính 200 megapixel cùng ống kính tele tiềm vọng hỗ trợ zoom quang học 3x. Các tính năng dự kiến khác bao gồm cảm biến vân tay tích hợp vào nút nguồn, thiết kế bằng sợi thủy tinh chống bụi và nước, cùng kiểu dáng mỏng hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Về kích thước, Honor Magic V5 có độ dày khoảng 4.1 đến 4.2mm khi mở ra và 8.8 đến 9mm khi gập lại, nặng 217/222 gram. Điều này cho thấy mẫu máy sắp ra mắt có thể hướng đến kích thước mỏng hơn nữa, đồng thời cải thiện dung lượng pin và tốc độ sạc. Nếu những thông tin này chính xác, Honor Magic V6 có thể trở thành một trong những smartphone gập toàn diện nhất khi ra mắt.