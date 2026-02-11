Rò rỉ Honor Magic 9 được nâng cấp vượt trội với pin khủng 9.000 mAh

Honor đang chú trọng vào việc nâng cao dung lượng pin cho toàn bộ dòng sản phẩm của mình. Sau khi ra mắt các thiết bị như Honor Win và Win RT với pin 10.000 mAh, cùng với Honor Power 2 sở hữu viên pin 10.080 mAh, một thông tin rò rỉ mới cho thấy dòng sản phẩm Magic 9 sắp ra mắt có thể tiếp tục xu hướng này.

Theo nguồn tin từ leaker danh tiếng @SmartPikachu, dòng flagship thế hệ tiếp theo sẽ được trang bị pin lớn hơn đáng kể so với các thế hệ trước, nhấn mạnh nỗ lực của Honor trong việc cải thiện hiệu năng bền bỉ.

Dòng Magic 9 không chỉ tập trung vào khả năng chụp ảnh mà còn xem thời lượng pin là một điểm bán hàng chủ chốt. Các mẫu điện thoại trong series này dự kiến sẽ có dung lượng pin từ 8.000 mAh đến 9.000 mAh, đánh dấu sự nâng cấp đáng kể so với các sản phẩm Magic trước đây.

Hiện tại, dòng sản phẩm Honor Magic 8 đã bao gồm các viên pin lớn, với phiên bản Magic 8 tiêu chuẩn có pin 7.000 mAh và các phiên bản Magic 8 Pro và Magic 8 RSR có pin 7.100 mAh.

Ngoài ra, các mẫu máy này được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, tạo ra kỳ vọng rằng thế hệ tiếp theo sẽ mang lại hiệu suất và khả năng tiết kiệm pin tốt hơn.

Thông tin rò rỉ cũng tiết lộ dòng Magic 9 có thể là một trong những thiết bị đầu tiên sử dụng nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 6 sắp ra mắt. Dự đoán ban đầu cho thấy Magic 9 tiêu chuẩn sẽ có màn hình 6,3 inch, trong khi Magic 9 Pro và RSR có thể lớn hơn, khoảng 6,85 inch.

Trong một diễn biến khác, Honor cũng đang phát triển dòng Honor 600, dự kiến ra mắt vào tháng 5 năm 2026 tại Trung Quốc. Theo báo cáo gần đây, phiên bản Honor 600 tiêu chuẩn có thể sở hữu màn hình OLED 6,57 inch và viên pin dung lượng lớn 9.000 mAh. Thông tin chi tiết về dòng Honor 600 hiện vẫn đang được giữ kín.