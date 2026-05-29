Come My Way của Sơn Tùng M-TP hút triệu view YouTube, "đốt cháy" BHX Google Trending

Tối 28/5, ca khúc “Come My Way” đánh dấu màn trở lại của Sơn Tùng M-TP nhanh chóng tạo nên “cơn địa chấn” trên YouTube lẫn Google Trends Việt Nam. Chỉ sau khoảng 14 giờ phát hành, MV đã hút hàng chục triệu lượt xem, leo thẳng lên vị trí top đầu bảng xếp hạng thịnh hành YouTube và phủ sóng mạng xã hội với tốc độ đáng chú ý.

Một cảnh trong MV Come My Way.

MV thu hút gần 10 triệu view sau 14 giờ.

“Come My Way” là sản phẩm hợp tác giữa Sơn Tùng M-TP và rapper quốc tế TYGA. Ngay từ giai đoạn teaser, dự án đã gây chú ý nhờ hình ảnh đậm chất futuristic, phong cách thời trang nổi loạn cùng phần âm nhạc mang màu sắc US-UK hiện đại. Video teaser từng đạt top Trending YouTube Việt Nam trước khi MV chính thức ra mắt, tạo hiệu ứng chờ đợi lớn trong cộng đồng fan Sky.

Theo các số liệu, MV “Come My Way” cán mốc gần chục triệu lượt xem chỉ sau 14 giờ công chiếu. Lượng người xem trực tiếp thời điểm công bố cũng tăng mạnh, giúp từ khóa “Come My Way” và “Sơn Tùng M-TP” đồng loạt xuất hiện ở nhóm tìm kiếm nổi bật trên Google Trends Việt Nam. Nhiều fanpage ghi nhận cụm từ liên quan đến ca khúc “đốt cháy” bảng xếp hạng tìm kiếm trong đêm, vượt qua nhiều chủ đề giải trí khác.

Loạt từ khóa "hot" liên quan MV.

Hiệu ứng lan tỏa của MV đến từ nhiều yếu tố. Phần beat mang phong cách hip-hop pha electronic được xây dựng theo xu hướng quốc tế, kết hợp chất rap của TYGA tạo nên màu sắc mới lạ so với nhiều sản phẩm Vpop gần đây. Trong khi đó, Sơn Tùng M-TP tiếp tục phát huy thế mạnh về hiệu ứng thương hiệu bản thân, biểu cảm và gu thời trang.

MV cũng gây chú ý nhờ phần bối cảnh được đầu tư mạnh tay với các đại cảnh mang màu neon, xe thể thao, mô-tô phân khối lớn và loạt chuyển cảnh tốc độ cao. Tông màu đỏ - đen xuyên suốt video tạo cảm giác điện ảnh, góp phần tăng độ nhận diện cho sản phẩm. Nhiều đoạn cắt trong MV nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook Reels và YouTube Shorts chỉ vài giờ sau phát hành.

Trên các diễn đàn âm nhạc, phản ứng của khán giả khá sôi động. Một bộ phận đánh giá “Come My Way” là bước đi tham vọng của Sơn Tùng M-TP trong nỗ lực tiếp cận thị trường quốc tế nhờ việc kết hợp nghệ sĩ Mỹ nổi tiếng. Không ít ý kiến cho rằng phần điệp khúc dễ nhớ cùng lối rap mang hơi hướng hiện đại giúp ca khúc dễ lan truyền trên các nền tảng video ngắn. Dù vậy, cũng có khán giả nhận xét bài hát thiên nhiều về trải nghiệm thị giác hơn chiều sâu giai điệu.

Sức hút của Sơn Tùng M-TP trên nền tảng số vốn không còn xa lạ. Nam ca sĩ từng nhiều lần lập kỷ lục YouTube Việt Nam với các sản phẩm như “Hãy Trao Cho Anh”, “Lạc Trôi”, “Chúng Ta Của Tương Lai” hay “Đừng Làm Trái Tim Anh Đau”. Trước đó, sản phẩm hợp tác với Snoop Dogg từng đạt hơn 25 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu phát hành.

Với “Come My Way”, giới quan sát cho rằng Sơn Tùng M-TP tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng lớn trong làng nhạc Việt. Sau nhiều năm hoạt động, mỗi lần trở lại của nam ca sĩ vẫn đủ khả năng tạo nên làn sóng thảo luận khổng lồ trên mạng xã hội. Thành tích hàng chục triệu view sau chưa đầy một ngày cùng độ phủ Google Trends cho thấy sức nóng của cái tên Sơn Tùng M-TP vẫn thuộc nhóm hàng đầu Vpop hiện nay.