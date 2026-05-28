Galaxy S25 Ultra kém Galaxy S25 FE ở điểm chí mạng này

Sau một thời gian thử nghiệm beta, phiên bản One UI 8.5 cuối cùng đã có sẵn cho các thiết bị đủ điều kiện. Phiên bản này đã được cài đặt sẵn trên tất cả các điện thoại dòng Galaxy S26. Bản vá bảo mật tháng 5 cũng đã được tung ra, bản cập nhật One UI mới nhất đã giới thiệu một tính năng bảo mật hữu ích cho Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE nhận được tính năng tăng tốc vân tay

Bản cập nhật One UI 8.5 đi kèm với một số thay đổi đáng chú ý so với phiên bản tiền nhiệm. Một trong số đó là việc giới thiệu tùy chọn mới để cải thiện độ chính xác của vân tay. Vì bản cập nhật One UI mới nhất đã được cài đặt sẵn trên dòng Galaxy S26 nên tính năng này đã có sẵn trên máy.

Galaxy S25 FE.

Công cụ cải thiện độ chính xác vân tay mới này có ý nghĩa gì? Thực tế, vân tay đã đăng ký không hoạt động đúng cách. Điều này có thể xảy ra sau khi người dùng dán miếng dán màn hình mới hoặc khi ngón tay đăng ký bị xước nhẹ.

Trong trường hợp này, cách thông thường là xóa vân tay đã đăng ký và thiết lập lại. Để tránh những tình huống như vậy, một số người dùng cũng sử dụng các thủ thuật như đăng ký cùng một ngón tay nhiều lần để cải thiện độ chính xác.

Giải pháp cho tất cả những điều này chính là tính năng cải thiện độ chính xác vân tay mới. Tính năng này sẽ yêu cầu người dùng quét vân tay mười lần để cải thiện độ chính xác. Điều này sẽ giảm khả năng điện thoại không nhận diện được vân tay khi vân tay không hoàn toàn sạch hoặc vì một số lý do khác, chẳng hạn như dán miếng dán màn hình mới.

Việc sử dụng tính năng cải thiện độ chính xác vân tay mới khá đơn giản. Trước tiên, người dùng hãy mở trang cài đặt vân tay trên điện thoại Galaxy.

Sau đó, chạm vào một trong những dấu vân tay đã đăng ký, chọn tùy chọn "Cải thiện độ chính xác" - Improve accuracy. Tiếp đó, người dùng cần quét dấu vân tay mười lần để cải thiện độ chính xác.

Tính năng này vẫn chưa có trên Galaxy S25 Ultra

Vì một lý do nào đó, việc nâng cấp độ chính xác vân tay lại được cung cấp trên Galaxy S25 FE trước thay vì Galaxy S25 Ultra.

Tuy nhiên, đây là một quyết định có chủ ý. Đây là một khả năng dựa trên phần mềm nên tính năng này sẽ sớm có mặt trên nhiều điện thoại Galaxy hơn, bao gồm cả Galaxy S25 Ultra.

Các thương hiệu khác cũng cần giới thiệu tính năng tương tự.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, tính năng này trên Galaxy S26 Plus mang lại cho trải nghiệm mở khóa điện thoại Galaxy bằng cảm biến vân tay.