Những tin đồn nóng hổi nhất về iPhone 18e

Một báo cáo mới cho biết, chiếc iPhone 18e vẫn sẽ không có ProMotion hoặc Always On. Trước đó, nguồn tin Digital Chat Station cho hay, iPhone 18 và iPhone 18e sẽ có công nghệ màn hình khác nhau:

- iPhone 18: màn hình OLED LTPO 6,3 inch, tần số quét 120Hz

- iPhone 18e: màn hình OLED LTPO 6,12 inch, tần số quét 60Hz.

Tốc độ 60Hz của màn hình iPhone 18e đồng nghĩa với việc chiếc iPhone này sẽ không có ProMotion hoặc Always On. ProMotion là tính năng có thể tăng tốc độ hiển thị lên 120Hz hoặc giảm xuống 1Hz theo nội dung hiển thị.

iPhone 18e sẽ chỉ có màn hình 60Hz.

Điều đó có nghĩa là iPhone sẽ phản hồi nhanh hơn nhiều khi chơi game hoặc xem video. Đồng thời, màn hình cũng không cần phải tiêu tốn pin bằng cách hoạt động quá nhanh khi người dùng đang đọc một trang tĩnh hoặc hiển thị thời gian liên tục.

Có tin đồn cho hay, tất cả các mẫu iPhone 18 sẽ có một vùng hiển thị động nhỏ.

Trong cùng một báo cáo, Digital Chat Station cũng đăng tải thông tin về iPhone Air 2 với màn hình OLED LTPO 6,55 inch và tốc độ làm mới 120Hz.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Digital Chat Station cũng đề cập đến iPhone 19 Pro và iPhone Ultra 2. Theo đó, Apple đã đạt đến giai đoạn thử nghiệm khuôn mẫu khung máy. Nguồn tin này dự đoán, iPhone Ultra 2 sẽ có kích thước màn hình giống với mẫu đầu tiên. iPhone Ultra hay iPhone Fold sẽ ra mắt cùng với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 năm nay.