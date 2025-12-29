Những sản phẩm Samsung không phải smartphone nhưng vẫn đáng tiền

Các mẫu điện thoại Android hàng đầu như Galaxy S25 Ultra và Galaxy Z Fold7 đã góp phần không nhỏ vào sự phổ biến của thương hiệu Hàn Quốc. Trong những năm gần đây, sản phẩm của Samsung đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ cả nhà phê bình và người dùng nhờ vào những cải tiến trong thiết kế và trải nghiệm phần mềm mượt mà với các phiên bản One UI mới.

Nhưng Samsung không chỉ kinh doanh điện thoại, bởi hãng còn sản xuất nhiều thiết bị gia dụng khác như tivi và tủ lạnh. Với vốn hóa thị trường khoảng 500 tỷ USD, không có gì ngạc nhiên khi công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Danh mục sản phẩm của Samsung rất đa dạng, bao gồm cả ultrabook cạnh tranh với MacBook.

Tuy nhiên, không phải tất cả sản phẩm của Samsung đều được biết đến rộng rãi như smartphone hay TV. Dưới đây là bốn thiết bị ít được chú ý nhưng có thể mang lại giá trị cho người tiêu dùng.

Galaxy SmartTag2

Thiết bị theo dõi Bluetooth Galaxy SmartTag2 đang ngày càng trở nên phổ biến. Với thiết kế nhỏ gọn, người dùng có thể dễ dàng mang theo bên mình. SmartTag2 cho phép người dùng theo dõi vị trí của các vật dụng thông qua ứng dụng SmartThings trên điện thoại Samsung.

Đặc biệt, với các điện thoại hỗ trợ băng tần siêu rộng như Galaxy S25 Ultra, người dùng có thể xác định chính xác vị trí của đồ vật. Galaxy SmartTag2 có giá 790.000 đồng mỗi chiếc và nhận được đánh giá 4,4 sao từ hơn 4.000 người dùng trên Amazon.

Bộ sạc không dây Samsung Duo

Bộ sạc không dây Samsung Wireless Charger Duo có giá khoảng 850.000 đồng là lựa chọn tuyệt vời cho những ai sở hữu điện thoại cao cấp của Samsung. Thiết bị này không chỉ hỗ trợ sạc cho điện thoại mà còn cho các phụ kiện như Galaxy Watch và tai nghe không dây.

Với quạt làm mát tích hợp, bộ sạc giúp duy trì tốc độ sạc cao mà không lo bị quá nhiệt. Mặc dù không cho phép dựng điện thoại ở góc nghiêng, sản phẩm vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về chất lượng và tính tiện lợi khi sạc đồng thời hai thiết bị.

Màn hình thông minh Samsung M8

Samsung không chỉ nổi tiếng với TV mà còn có dòng màn hình thông minh. Mẫu màn hình thông minh Samsung M8 là một sản phẩm 4K 32 inch, tích hợp nhiều tính năng của Smart TV. Nó chạy phiên bản tùy chỉnh của giao diện One UI, cho phép người dùng phát trực tuyến nội dung từ các ứng dụng yêu thích ngay khi xuất xưởng.

Màn hình này cũng hỗ trợ các ứng dụng như Microsoft 365 và có khả năng điều khiển các thiết bị thông minh trong nhà thông qua chức năng SmartThings. Mặc dù giá 10,49 triệu đồng có phần cao hơn so với các màn hình 4K thông thường, nhưng nếu cần một màn hình độc lập mà không cần kết nối với máy tính, đây có thể là lựa chọn hợp lý.

Galaxy Ring

Nếu yêu thích các thiết bị đeo thông minh, có thể người dùng đã nghe đến nhẫn thông minh từ các thương hiệu như Oura và Ultrahuman. Samsung cũng sản xuất một chiếc nhẫn thông minh mang tên Galaxy Ring, mặc dù thường bị lu mờ bởi dòng Galaxy Watch.

Galaxy Ring được trang bị ba cảm biến theo dõi hoạt động, nhịp tim và nhiệt độ da, cho phép tự động theo dõi các bài tập và giấc ngủ. Với thời lượng pin lên đến 1 tuần sau khi sạc đầy và có thể kéo dài đến 14 ngày với đế sạc đi kèm, Galaxy Ring là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn theo dõi sức khỏe mà không cần đeo smartwatch. Tuy nhiên, với giá khoảng 10 triệu đồng, đây là một khoản đầu tư không nhỏ.

Những sản phẩm này cho thấy Samsung không chỉ tập trung vào smartphone mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn đa dạng và tiện ích.