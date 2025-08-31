Galaxy S26 Pro, Edge và Ultra lộ thông số, đều mỏng hơn bản tiền nhiệm

Theo thông tin rò rỉ mới nhất, dòng sản phẩm flagship tiếp theo của Samsung, Galaxy S26, dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2026 và có thể trở thành những chiếc điện thoại mỏng nhất mà hãng từng sản xuất.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, các mẫu Galaxy S26 Pro, S26 Edge và S26 Ultra sẽ có độ dày giảm đáng kể so với các phiên bản S25 hiện tại mà không ảnh hưởng đến thời lượng pin hay độ bền. Galaxy S26 Pro, phiên bản thay thế cho mẫu cơ bản, chỉ dày 6,7mm, giảm từ 7,2mm. Trong khi đó, S26 Edge có thể mỏng hơn nữa, chỉ còn 5,5mm, so với 5,8mm của S25 Edge. Đặc biệt, mặc dù thiết kế mỏng hơn, S26 Edge vẫn sẽ được trang bị viên pin lớn hơn, lên đến 4.200 mAh, tăng từ 3.900 mAh.

Đối với S26 Ultra, độ dày dự kiến là 7,8mm, giảm từ 8,2mm của S25 Ultra. Tuy nhiên, sự giảm này không đáng kể do thiết kế của Ultra vẫn phải chứa bút S Pen, điều này hạn chế khả năng mỏng hơn trừ khi Samsung có kế hoạch thiết kế lại bút stylus.

Các thông số kỹ thuật này hiện chỉ dựa trên các nguyên mẫu nội bộ, vì vậy con số cuối cùng có thể thay đổi trước khi ra mắt. Samsung dường như đang hướng đến việc cạnh tranh với các đối thủ như iPhone 17 Air của Apple, được đồn đoán sẽ chỉ dày 5,5mm.

Ngoài thiết kế mỏng hơn, Samsung vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật chủ chốt như camera 200MP và sạc nhanh được nâng cấp trên phiên bản Ultra. Dòng Galaxy S26 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2026, với mức giá dự kiến tương đương dòng sản phẩm năm nay: 799 USD cho bản Pro (khoảng 21 triệu đồng), 1.099 USD cho bản Edge (khoảng 28,9 triệu đồng) và 1.299 USD (khoảng 34,2 triệu đồng) cho bản Ultra. Tuy nhiên, việc tăng giá cũng không thể loại trừ, xét đến lịch sử của Samsung và những cải tiến được đồn đoán trong thiết kế và thương hiệu "Pro".