Hé lộ thông tin chiếc smartphone siêu rẻ mới từ HMD

Theo thông tin rò rỉ từ nguồn tin smashx_60, chiếc HMD Key 2 sẽ được trang bị chip xử lý Unisoc SC9863A, thuộc phân khúc giá rẻ. Sản phẩm dự kiến sẽ có 2 màu sắc: đen và xanh lá cây, cùng với màn hình LCD 6,52 inch có độ phân giải HD+ 1280 x 576 pixel và tần số quét 60Hz.

HMD Key 2 mang đến lựa chọn giá rẻ nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng.

Đối với camera, HMD Key 2 sẽ có camera trước 5 MP phục vụ cho việc chụp ảnh selfie và gọi video, trong khi camera sau bao gồm camera chính 13 MP và camera phụ 0,3 MP. Người dùng có thể lựa chọn giữa hai tùy chọn bộ nhớ: 3 GB hoặc 4 GB RAM, cùng với bộ nhớ trong 32 GB hoặc 64 GB. Máy cũng được trang bị pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 10W và chạy trên hệ điều hành Android 14 Go Edition, phiên bản nhẹ hơn dành cho các thiết bị có tài nguyên hạn chế.

So với phiên bản HMD Key ra mắt năm 2025, vốn sử dụng chip Unisoc SC9832E cũ hơn cùng 2 GB RAM và 32 GB bộ nhớ trong, Key 2 mang đến sức mạnh xử lý tốt hơn, nhiều tùy chọn bộ nhớ hơn, pin dung lượng lớn hơn và camera chính cải tiến, trong khi vẫn giữ nguyên kích thước và độ phân giải màn hình.

Hình ảnh kết xuất được cho là của HMD Key 2.

Giống như hầu hết các sản phẩm khác của HMD, Key 2 không nhằm cạnh tranh về tốc độ hay chất lượng camera với các thương hiệu khác, mà tập trung vào việc cung cấp trải nghiệm phần mềm đơn giản, đáp ứng các nhu cầu cơ bản như gọi điện, nhắn tin và duyệt web nhẹ. Công ty đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong phân khúc này với những chiếc điện thoại đơn giản, không cầu kỳ.

Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt, giá cả hay danh sách tính năng đầy đủ của Key 2. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ cho thấy HMD tiếp tục theo đuổi chiến lược cung cấp các điện thoại Android Go giá cả phải chăng với những cải tiến phần cứng nhỏ. Khi ra mắt, Key 2 sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc điện thoại phụ giá rẻ, không có tính năng thừa.