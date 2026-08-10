Hé lộ những nâng cấp lớn của dòng Galaxy S27 sắp ra mắt

Theo SammyFans, một số tin đồn mới liên quan đến dòng sản phẩm Galaxy S27 của Samsung đã xuất hiện, cho thấy những nâng cấp đáng kể về màn hình và hiệu năng. Dòng sản phẩm chủ lực tiếp theo của hãng đang bước vào giai đoạn rò rỉ thông tin, ngay sau khi các thiết bị gập được ra mắt.

Leaker uy tín Phonefuturist đã tiết lộ những thông tin tiềm năng về hiệu năng của chip Exynos và vật liệu màn hình OLED cho mẫu Galaxy S27 Ultra. Theo đó, Galaxy S27 Ultra có thể được trang bị tấm nền OLED M16, với dự kiến Samsung sẽ sử dụng vật liệu này để nâng cấp màn hình.

Một tấm nền tương tự của Samsung có thể sẽ được áp dụng trước tiên trên các sản phẩm của đối thủ như Google và Apple, với dòng Pixel 11 và iPhone 18 Pro.

Đặc biệt, Galaxy S27 Ultra có thể sở hữu phiên bản cải tiến của OLED M16, với biến thể E7 cho phép "30% ánh sáng đi qua", mang lại độ sáng tốt hơn mà vẫn duy trì hiệu quả.

Về hiệu năng, Galaxy S27 và S27 Plus có thể sẽ sử dụng chip Exynos 2700, được sản xuất bằng quy trình 2nm thế hệ thứ hai của Samsung. Nguồn tin cho biết công ty đang hướng tới việc nâng tần số xung nhịp lõi chính của chip lên khoảng 4.0/4.2 GHz. Exynos 2700 cũng được cho là có chỉ số Instructions Per Cycle (IPC) đạt 0.97, giúp tăng điểm số benchmark đáng kể, với khả năng đạt tới 3.900 điểm trên Geekbench 6.

Samsung dự kiến sẽ ra mắt bốn mẫu Galaxy S27, bao gồm cả phiên bản Pro, vào năm tới. Tất cả các mẫu sẽ được trang bị màn hình bảo mật (Privacy Display). Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể ảnh hưởng đến khả năng nâng cấp tiêu chuẩn DRAM và NAND.

Dòng Galaxy S26 đã được ra mắt vào cuối tháng 2 và bắt đầu bán ra vào đầu tháng 3 năm nay. Theo các nguồn tin, Apple đã hoãn ra mắt iPhone 18 đến quý 1 năm 2027, điều này có thể khiến Samsung phải điều chỉnh kế hoạch ra mắt sản phẩm của mình.