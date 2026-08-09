Xuất hiện tai nghe Shokz OpenDots 2 không cần phân biệt trái, phải

Shokz vừa giới thiệu mẫu tai nghe không dây dạng kẹp tai thế hệ mới mang tên Opendots 2 tại thị trường trong nước. Sản phẩm thuộc phân khúc tai nghe thiết kế mở (open-ear), giữ đôi tai thông thoáng để nhận biết môi trường xung quanh trong quá trình sử dụng.

Thiết bị sở hữu kết cấu open-ear kẹp vào vành tai với trọng lượng 6,4g mỗi bên, sử dụng phần khung Jointarc bằng hợp kim nickel-titan kết hợp bọc silicon bên ngoài. Tai nghe tích hợp khả năng tự động nhận diện tai trái hoặc tai phải để đeo tùy ý, đồng thời trang bị cảm biến phát hiện để tự động tạm dừng phát nhạc khi tháo khỏi tai. Sản phẩm có 3 tùy chọn màu sắc gồm Trắng Ngọc Trai, Xám Đá Mặt Trăng và Đen Huyền Bí.

Opendots 2 không phân biệt tai trái, phải.

Về mặt cấu trúc âm học, Opendots 2 áp dụng công nghệ Shokz bassphere 2.0 gồm cụm 2 driver kích thước 11,8mm hoạt động đồng thời, cung cấp hiệu năng tương đương driver đơn 16mm và giảm 70% độ méo tiếng. Đây là dòng tai nghe kẹp tai mở tiếp theo của hãng được nâng cấp tích hợp chuẩn âm thanh Dolby audio.

Để giải quyết bài toán âm thanh trên tai nghe mở, thiết bị sử dụng công nghệ Mirrorpitch điều chỉnh góc nghiêng cửa thoát âm nhằm phản xạ dải âm vào bên trong tai, phối hợp cùng công nghệ định hướng Directpitch để hạn chế tối đa hiện tượng rò rỉ âm thanh ra môi trường xung quanh. Người dùng có thể thiết lập 4 chế độ EQ cài sẵn hoặc tùy chỉnh thủ công qua ứng dụng di động Shokz.

Đối với chức năng đàm thoại, thiết bị sử dụng hệ thống cụm 3 micro (gồm 1 micro dẫn truyền qua xương và 2 micro dẫn truyền qua không khí) kết hợp xử lý bằng thuật toán AI để lọc tạp âm. Thao tác điều khiển trên tai nghe được tích hợp cảm biến lực ở phần khung kẹp để hạn chế tối đa các tình huống chạm nhầm.

Về kết nối và năng lượng, Opendots 2 chạy chuẩn Bluetooth 6.1. Tai nghe cho thời gian sử dụng liên tục 10 giờ sau một lần sạc và nâng tổng thời lượng lên 40 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc. Thiết bị hỗ trợ tính năng sạc nhanh 5 phút cung cấp 2 giờ phát nhạc, đồng thời tương thích với các đế sạc không dây chuẩn Qi.

Sản phẩm có giá tham khảo dưới 6 triệu đồng.