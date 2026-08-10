Hải Sapa TV là ai, nhờ đâu mà giàu lên nhanh chóng với cơ ngơi trăm tỷ?

Từ một người tài xế lái xe du lịch rong đuổi qua khắp các bản làng Tây Bắc, Vũ Hoàng Hải còn được biết đến với cái tên Hải Sapa TV, đã có "cú bứt phá" hy hữu để trở thành hiện tượng mạng nổi tiếng với hàng triệu người theo dõi, cơ ngơi đắt đỏ lên đến hàng trăm tỷ đồng. Vậy, bí mật của màn "lột xác" này đến từ đâu?

Vũ Hoàng Hải trong một video được đăng tải trên kênh YouTube SAPA TV.

"Hệ sinh thái" triệu view giúp Hải Sapa TV gây dựng tập đoàn tiền tỷ

Vũ Hoàng Hải sinh năm 1986 tại Phú Thọ trước khi cùng gia đình chuyển lên Sa Pa lập nghiệp. Trước khi bước chân vào con đường sáng tạo nội dung, ông đã gắn bó hơn 16 năm với nghề tài xế đưa đón du khách qua các cung đường miền núi. Nhờ sự am hiểu sâu sắc về phong tục cũng như ẩm thực bản địa, ông bắt đầu ghi hình cuộc sống sinh hoạt vùng cao và đăng tải lên mạng xã hội từ năm 2011.

Những thước phim chân thực, mộc mạc đã nhanh chóng chinh phục đông đảo người xem trên khắp cả nước. Không chỉ gây chú ý bằng những video thu hút hàng triệu lượt xem, Hải Sapa còn xây dựng thành công một đế chế kinh doanh quy mô. Sự kết nối giữa lưu lượng mạng xã hội và hệ sinh thái du lịch - ẩm thực thực tế đã mang lại cho ông khối tài sản vô cùng "khủng".

Đến nay, nhà sáng tạo nội dung này đã sở hữu mạng lưới truyền thông số phủ sóng rộng khắp trên nhiều nền tảng trực tuyến. Kênh YouTube Sapa TV của ông hiện cán mốc từ hơn 1,9 triệu người đăng ký và đã vinh dự nhận nút vàng của YouTube.

Kênh YouTube với gần 2 triệu lượt theo dõi của Hải Sapa TV.

Không dừng lại ở nền tảng YouTube, kênh TikTok của ông cũng thu hút khoảng 5,2 triệu lượt theo dõi nhờ các video ngắn hấp dẫn cùng hoạt động livestream tiếp thị nông sản. Đồng thời, trang fanpage Facebook chính thức cũng thu về hơn 1,2 triệu lượt yêu thích và theo dõi.

Lưu lượng truy cập khổng lồ từ mạng xã hội nhanh chóng trở thành đòn bẩy giúp ông phát triển chuỗi cung ứng đặc sản Tây Bắc như thịt trâu gác bếp, chẩm chéo hay mật ong rừng. Mở rộng sang lĩnh vực dịch vụ, ông đầu tư sở hữu Khách sạn Sapa TV cùng hệ thống nhà hàng ẩm thực ngay tại thị xã Sa Pa.

Đáng chú ý, dự án nhà hàng ẩm thực tại trung tâm thành phố Lào Cai do ông đầu tư có tổng chi phí mua đất và xây dựng công bố lên tới hơn 100 tỷ đồng. Khối tài sản cá nhân của ông còn gồm căn dinh thự 5 tầng diện tích 1.250 mét vuông, xe sang Porsche và 60% cổ phần tương đương 30 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV.

"Hiện tượng mạng" Huấn Hoa Hồng tặng biển số cho xe Porsche của Hải Sapa TV.

Mặc dù đạt được quy mô tài chính ấn tượng, mô hình kinh doanh dựa trên thương hiệu cá nhân của ông cũng gặp không ít rủi ro truyền thông. Những tranh cãi xoay quanh video trải nghiệm lòng xe điếu hay việc ẩn món thịt trâu gác bếp khỏi giỏ hàng TikTok Shop từng khiến dư luận xôn xao.