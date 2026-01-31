Hai mẫu iPhone giá cực rẻ có thể lướt mạng 5G, nhiều năm vẫn chạy mượt

iPhone 13 (khoảng từ 7 triệu đồng) và iPhone 12 (khoảng từ 5,5 triệu đồng) đời cũ có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, màn hình, camera, Face ID và kết nối 5G. Tuy vậy, sự khác biệt giữa hai mẫu máy sẽ thể hiện rõ hơn trong quá trình sử dụng lâu dài, đặc biệt với thiết bị đã qua sử dụng. Việc so sánh những điểm chính giữa hai sản phẩm sẽ giúp người dùng đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Thiết kế

Thoạt nhìn ở mặt trước, iPhone 13 và iPhone 12 gần như giống nhau khi cả hai đều sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, hiển thị sắc nét, độ tương phản cao, khung viền nhôm và mặt kính phẳng.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nằm ở mặt lưng, nơi iPhone 12 sử dụng cụm camera xếp dọc, trong khi iPhone 13 được bố trí dạng camera chéo. Ngoài chi tiết này, trải nghiệm cầm nắm và cảm giác sử dụng không có nhiều khác biệt. Xét về ngoại hình, cả hai vẫn giữ được vẻ hiện đại so với các mẫu iPhone mới.

Hiệu năng

iPhone 13 sử dụng chip A15 Bionic như trên iPhone 14 ra mắt một năm sau đó, trong khi iPhone 12 trang bị chip A14 đời cũ hơn. Dẫu vậy, sức mạnh của cả hai chip đều đáp ứng các tác vụ cơ bản như lướt web, xem video, nhắn tin hay sử dụng mạng xã hội, với trải nghiệm tốc độ gần như tương đương.

Sự khác biệt xuất hiện rõ hơn khi chạy ứng dụng nặng hoặc sử dụng liên tục trong thời gian dài. Chip A15 giúp iPhone 13 duy trì độ ổn định tốt hơn, xử lý đa nhiệm mượt hơn và ít suy giảm hiệu năng theo thời gian. Dù vậy, iPhone 12 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày và chưa rơi vào trạng thái lỗi thời.

Thời lượng pin

Pin là yếu tố được quan tâm hàng đầu khi mua iPhone đã qua sử dụng. Không bất ngờ khi iPhone 13 có dung lượng pin lớn hơn và khả năng quản lý năng lượng hiệu quả hơn so với iPhone 12, nhờ vậy mà thời gian sử dụng thực tế dài hơn, đặc biệt với các tác vụ như xem video, lướt web hoặc dùng mạng xã hội.

Tất nhiên, với một thiết bị đã qua sử dụng, pin không thể giữ nguyên chất lượng ban đầu. Việc bắt đầu với dung lượng pin cao hơn giúp iPhone 13 duy trì trải nghiệm ổn định lâu hơn trong những năm tiếp theo.

Camera

Cả hai mẫu sản phẩm đều cho chất lượng ảnh tốt trong điều kiện ánh sáng thuận lợi. Tuy nhiên, iPhone 13 có lợi thế rõ ràng hơn khi chụp thiếu sáng, khả năng ổn định hình ảnh và mức độ chi tiết trong ảnh ban đêm.

Trong thực tế, người dùng thông thường có thể không nhận ra khác biệt ngay giữa hai sản phẩm, nhưng với người thường xuyên chụp ảnh, camera trên iPhone 13 thực sự mang lại kết quả ổn định hơn trong nhiều tình huống.

Hỗ trợ phần mềm và giá trị sử dụng

Nhiều khả năng iPhone 13 được Apple hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật lâu hơn iPhone 12 khoảng một năm, thậm chí hai năm nếu công ty dựa vào chính sách chip trên iPhone 14. Kết quả là, iPhone 13 sẽ duy trì khả năng tương thích với các ứng dụng mới, đồng thời giữ giá tốt hơn khi bán lại trong tương lai.

Dẫu vậy, iPhone 12 có lợi thế là mức giá thấp hơn, phù hợp với người dùng cần một chiếc iPhone ổn định để sử dụng hằng ngày mà không muốn chi quá nhiều. Nếu muốn iPhone 13, người dùng phải chi thêm một khoản tiền để nhận được pin tốt hơn, camera cải thiện và vòng đời sử dụng dài hơn.

Trong thực tế, mức chênh lệch giá không lớn, giúp người dùng có thể đưa ra quyết định tốt hơn khi chọn iPhone 13 thay vì iPhone 12, nhờ đó mang lại giá trị lâu dài cao hơn. Ngược lại, nếu mức giá iPhone 12 thấp hơn đáng kể, đây vẫn là lựa chọn hợp lý trong phân khúc iPhone đã qua sử dụng.