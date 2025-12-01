iPhone 13 và iPhone 14 chỉ chênh nhau hơn 1 triệu đồng: Chọn máy nào?

Ghi nhận vào ngày đầu tháng 12/2025 đối với hai dòng iPhone đời cũ là iPhone 13 series và iPhone 14 series, thị trường hầu như chỉ còn phiên bản thường của các dòng máy này. Đáng chú ý là giá bán không quá chênh lệch.

iPhone 13 và iPhone 14 đang không quá chênh lệch nhau về giá.

Chẳng hạn, tại FPT Shop, iPhone 13 128GB có giá 12,09 triệu đồng, trong khi iPhone 14 128GB giá 13,39 triệu đồng. Còn tại TGDĐ, họ còn hàng với iPhone 13 128GB giá 12,49 triệu đồng, và iPhone 14 128GB giá 13,69 triệu đồng. Qua đó dễ thấy, mức chênh lệch giữa iPhone 13 128GB và iPhone 14 128GB chỉ khoảng 1,2 - 1,3 triệu đồng.

Còn tại các hệ thống nhỏ hơn, mức chênh lệch này có cao hơn một chút, có thể là 1,6 triệu đồng giữa iPhone 13 128GB (11,89 triệu đồng) và iPhone 14 128GB (13,49 triệu đồng). Tuy nhiên, nhìn chung thị trường có mức chênh lệch đủ nhỏ để iFan suy nghĩ tới việc lên đời iPhone 14 thay vì iPhone 13.

Bình luận về mức chênh lệch này, đại diện Di Động Việt cho biết: Dù giá bán có phần tiệm cận nhau, các dòng iPhone 13 và iPhone 14 vẫn duy trì tỷ lệ bán ổn định. Mỗi dòng đáp ứng một nhóm khách hàng khác nhau, nên việc giá bán sát nhau không tạo ra biến động lớn về hành vi mua sắm.

"Hiện, các sản phẩm này chưa có thông báo hết vòng đời từ hãng nên nguồn hàng vẫn được duy trì ổn định. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm thường ghi nhận nhu cầu tăng cao nên khả năng một số phiên bản màu hoặc dung lượng sẽ hết hàng trong ngắn hạn, đặc biệt là với dòng iPhone 13 và iPhone 14", vị đại diện nhận định.

Mức chênh lệch giá giữa iPhone 13 128GB và iPhone 14 128GB tại một hệ thống lớn.

Dựa trên mức chênh lệch như trên, iPhone 14 trở thành lựa chọn hợp lý hơn nếu người dùng ưu tiên độ bền lâu dài, thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn và một số cải tiến nhẹ như camera tốt hơn khi chụp đêm, chip A15 bản 5 nhân GPU mạnh hơn và khả năng quay video Action Mode. Khoảng cách giá hiện khá sát, nên việc nâng lên iPhone 14 mang lại cảm giác “đáng tiền” hơn cho nhiều năm sử dụng sau này.

Tuy nhiên, iPhone 13 vẫn là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn tối ưu chi phí mà không đánh đổi quá nhiều về hiệu năng. Trải nghiệm sử dụng hàng ngày giữa iPhone 13 và iPhone 14 không khác biệt đáng kể, từ tốc độ phản hồi tới chất lượng ảnh chụp trong điều kiện đủ sáng. Mức giá dưới 12 triệu đồng tại một số hệ thống nhỏ khiến iPhone 13 trở thành điểm vào hấp dẫn cho iFan muốn sở hữu iPhone mới chính hãng với chi phí thấp.

Sản phẩm iPhone 13 128GB iPhone 14 128GB Giá (từ... triệu đồng) 12,09 13,39 Chênh lệch (triệu đồng) 1,3

* Giá tham khảo ngày 1/12/2025.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.