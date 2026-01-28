Những iPhone đáng mua nhờ màn hình lớn, pin tốt nhưng không quá tốn tiền

Dưới đây là những mẫu iPhone đã ra mắt từ lâu nhưng vẫn hoạt động ổn định và đáng mua trong năm 2026 nếu người dùng hạn chế về ngân sách.

iPhone 11 Pro Max (khoảng 7,6 triệu đồng)

✅ Pin trâu, màn hình đẹp, giá dễ tiếp cận

Dù đã ra mắt từ lâu, iPhone 11 Pro Max vẫn là một trong những mẫu iPhone cũ bán chạy nhất. Máy sở hữu màn hình OLED 6,5 inch sắc nét và chip A13 Bionic mạnh mẽ đáp ứng tốt các tác vụ từ lướt web đến chơi game.

Điểm nổi bật của iPhone 11 Pro Max là thời lượng pin ấn tượng, phù hợp cho người dùng có nhu cầu sử dụng cao. Hiện tại, giá máy cũ đã giảm mạnh nên trở thành lựa chọn rất phù hợp cho những ai muốn trải nghiệm dòng Pro Max với ngân sách hạn chế.

iPhone 12 Pro Max (khoảng 11 triệu đồng)

✅ Thiết kế hiện đại, camera nâng cấp

Nếu đang tìm kiếm một chiếc iPhone với thiết kế hiện đại hơn, iPhone 12 Pro Max là lựa chọn lý tưởng. Với thiết kế viền vuông sang trọng và màn hình OLED 6,7 inch, máy mang lại cảm giác khá cao cấp. Chip A14 Bionic giúp iPhone 12 Pro Max hoạt động mượt mà và hỗ trợ cập nhật iOS trong nhiều năm tới.

Hơn nữa, cụm camera được nâng cấp cho khả năng chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn, rất phù hợp cho những ai yêu thích nhiếp ảnh. Với mức giá khoảng 11 triệu đồng hiện tại, iPhone 12 Pro Max được đánh giá là “đáng tiền” cho những ai muốn trải nghiệm iPhone cao cấp mà vẫn tiết kiệm chi phí.

iPhone 13 Pro Max (khoảng 12,5 triệu đồng)

✅ Hiệu năng mạnh mẽ, sử dụng lâu dài

Trong số các mẫu iPhone cũ, iPhone 13 Pro Max có vòng đời sử dụng lâu nhất tính đến năm 2026. Được trang bị chip A15 Bionic, máy xử lý mượt mà các tác vụ nặng và hỗ trợ cập nhật iOS trong nhiều năm tới.

Màn hình 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn lướt mượt mà, trong khi camera cho chất lượng ổn định, phù hợp cho cả chụp ảnh và quay video. Mặc dù giá bán cao hơn so với các mẫu iPhone 11 Pro Max và iPhone 12 Pro Max, nhưng iPhone 13 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai ưu tiên độ bền và hiệu năng.

Nên chọn iPhone cũ nào cho nhu cầu?

iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max và 13 Pro Max vẫn giữ hiệu năng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hiện nay. Tuy nhiên, tùy thuộc nhu cầu sử dụng mà người dùng có thể đưa ra quyết định phù hợp cho mình.

➡️ Nếu ưu tiên giá rẻ, pin tốt và sử dụng ổn định, iPhone 11 Pro Max là lựa chọn hợp lý.

➡️ Nếu muốn thiết kế hiện đại và camera tốt hơn, iPhone 12 Pro Max là sự lựa chọn cân bằng.

➡️ Nếu cần hiệu năng mạnh mẽ và màn hình mượt mà, iPhone 13 Pro Max là phương án tối ưu nhất.