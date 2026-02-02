iPhone 13 bất ngờ tăng giá, vẫn là iPhone chính hãng rẻ nhất Việt Nam

Đây là mức giá đang được áp dụng tại các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) ở Việt Nam cho phiên bản bộ nhớ 128 GB. Theo ghi nhận từ hệ thống bán lẻ, đợt điều chỉnh đã bắt đầu từ cuối năm 2025 và duy trì đến hiện tại.

iPhone 13 hiện là chiếc iPhone chính hãng có giá thấp nhất mà Apple còn kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Sau khi iPhone 11 và iPhone 12 lần lượt rút khỏi kệ hàng, iPhone 13 được đưa vào vị trí sản phẩm chủ lực trong phân khúc phổ thông, hướng đến nhóm người dùng lần đầu tiếp cận hệ sinh thái Apple hoặc có nhu cầu nâng cấp từ các thiết bị đời cũ.

Xu hướng tăng giá không chỉ diễn ra với iPhone 13 khi một số mẫu iPhone thế hệ trước khác như iPhone 15 hay iPhone 16 cũng ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ tại nhiều đại lý. Theo một cửa hàng AAR, giá bán tăng chủ yếu do chi phí nhập hàng cao hơn. Nguồn cung hạn chế và tỷ giá USD biến động khiến giá nhập khẩu các mẫu iPhone đời cũ tăng so với giai đoạn trước.

Trên thực tế, Apple đã ngừng kinh doanh dòng iPhone 13 trên phạm vi toàn cầu từ tháng 9/2024, ngay sau khi giới thiệu thế hệ iPhone 16. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục phân phối sản phẩm tại một số thị trường, bao gồm cả Việt Nam. Việc duy trì iPhone 13 giúp Apple lấp khoảng trống ở phân khúc giá thấp, đồng thời kéo dài vòng đời của các thiết bị đã hoàn thiện về phần cứng và phần mềm.

Trong tầm giá hơn 12 triệu đồng, iPhone 13 phải cạnh tranh trực tiếp với nhiều smartphone Android như Honor 400, Xiaomi 15T, Galaxy A56, vivo V60 Lite hay OPPO Reno15 F. So với các đối thủ, iPhone 13 được đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng ổn định và chất lượng camera đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh hằng ngày. Máy cũng được hưởng lợi từ hệ sinh thái iOS và thời gian hỗ trợ phần mềm dài.

Ở chiều ngược lại, các sản phẩm Android trong cùng phân khúc lại sở hữu nhiều lợi thế riêng như màn hình lớn, dung lượng pin cao, khả năng chống chịu tốt và tích hợp đa dạng tính năng AI. Những yếu tố này khiến cuộc cạnh tranh ở phân khúc phổ thông trở nên khốc liệt hơn, đặc biệt khi người dùng ngày càng cân nhắc kỹ giữa trải nghiệm lâu dài và mức giá bỏ ra.

Việc lựa chọn giữa iPhone 13 và các đối thủ Android hiện phụ thuộc nhiều vào thói quen sử dụng, nhu cầu hệ sinh thái và mức độ ưu tiên về hiệu năng hay tính năng mới của người dùng.