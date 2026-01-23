5 điểm nhấn khi lên đời iPhone 17 Pro Max từ iPhone 13 Pro Max

Sau 4 năm, rõ ràng, khoảng cách giữa chiếc iPhone 13 Pro Max và iPhone 17 Pro Max mới nhất là rất lớn. Đây là những điều nổi bật nhất giữa 2 mẫu iPhone này theo tổng hợp từ chuyên trang công nghệ 9to5Mac:

1. Thời lượng pin "trâu" hơn

Cải tiến lớn nhất khi chuyển từ iPhone 13 Pro Max sang iPhone 17 Pro Max chính là thời lượng pin dường như vô tận. Người dùng có thể thoải mái sử dụng cả ngày dài mà không lo hết pin vào buổi tối.

iPhone 17 Pro Max.

Rõ ràng, tình trạng pin sẽ giảm dần theo thời gian và các ứng dụng iOS (và thậm chí cả chính iOS) sẽ tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Nhưng nếu không được sạc pin trong cả ngày, chỉ riêng cải tiến này thôi cũng đã đủ hấp dẫn để người dùng "lên đời" iPhone 17 Pro Max.

2. Thiết kế và cảm giác cầm nắm

Thực tế cho thấy, cảm giác cầm iPhone 17 Pro Max trên tay không hề quá tuyệt vời. Thiết kế của mẫu flagship này quá trơn, các cạnh bo tròn tạo cảm giác cồng kềnh, nặng nề hơn so với iPhone 13 Pro Max.

Thiết kế của iPhone 17 Pro Max hiện đại hơn.

Ngoài ra, màn hình lớn hơn cũng khiến iPhone 17 Pro Max trở nên cồng kềnh hơn so với iPhone 13 Pro Max. Khi sử dụng thêm ốp lưng, máy sẽ khá dày, khó cầm với người dùng có tay nhỏ.

3. So sánh về camera…

Đây là một điểm hiển nhiên khác: ảnh chụp trên các thiết bị cách nhau 4 năm sẽ có sự khác biệt rõ rệt về chất lượng. Sự khác biệt giữa ảnh chụp của iPhone 17 Pro Max và iPhone 13 Pro Max rất rõ ràng, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng. Chiếc iPhone mới đem lại ảnh chụp sắc nét, sống động, rõ ràng hơn.

4. Điều khiển camera

Với những chủ nhân iPhone 13 Pro Max, thao tác vuốt sang trái trên màn hình chính hoặc kích hoạt thông qua Trung tâm điều khiển sẽ là cách chụp ảnh nhanh hơn. Thao tác này cũng tiện hơn so với nút điều khiển camera khá rắc rối.

Giao diện camera của iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, việc nhấn nhanh nút chụp ảnh để mở ứng dụng Camera hoặc nhấn và giữ để mở Chế độ thông minh trực quan (Visual Intelligence) trên iPhone 17 Pro Max sẽ cho cảm giác tự nhiên và hữu ích hơn.

5. Màn hình luôn bật

Tính năng Màn hình luôn bật Always-on Display trên iPhone 17 Pro Max giúp hiển thị thời gian, thông báo, widget. Nhưng với những người có thói quen làm việc cần tập trung và hạn chế “nhiễu” thị giác, việc màn hình luôn sáng lại gây phân tâm. Tính năng này sẽ phù hợp với người thích cập nhật thông tin tức thì còn với người dùng muốn tối giản, chúng không mang lại nhiều giá trị thực tế.

Tạm kết

Nếu iPhone 13 Pro Max của bạn vẫn hoạt động tốt, pin chưa xuống cấp nhiều và chỉ có nhu cầu cơ bản, việc nâng cấp lên iPhone 17 Pro Max là không cần thiết. Sự khác biệt không đủ lớn để tạo cảm giác “đổi đời”.

iPhone 17 Pro Max là 1 nâng cấp đáng giá.

Ngược lại, nếu bạn thường xuyên chụp ảnh, quay video, cần pin bền bỉ hơn và muốn trải nghiệm camera tốt hơn trong 3–4 năm tới, iPhone 17 Pro Max là bước nâng cấp hợp lý. Chiếc iPhone Pro Max mới nhất có thời lượng pin tốt hơn, camera ổn định hơn, màn hình sáng hơn và hiệu năng bền bỉ hơn.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max đang có giá bán từ 37,69 triệu đồng cho bản 256GB. Sản phẩm không phải cuộc cách mạng nhưng là một bản nâng cấp đủ chín muồi cho người dùng iPhone 13 Pro Max đã đến lúc “thay máy”.