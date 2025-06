Điện thoại "like new" giá rẻ: iPhone 12 Pro từ 8 triệu đồng

Không còn là lựa chọn bất đắc dĩ, các sản phẩm "like new" đã trở thành ưu tiên hàng đầu của đa dạng tệp người dùng từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến người lao động. Với số tiền vừa phải, người dùng đã có thể sở hữu điện thoại, máy tính bảng, laptop hiện đại, có hiệu suất hoạt động gần như bằng sản phẩm mới.

Các sản phẩm iPhone cũ dạng "like new" đang hút khách.

Số liệu từ các nhà bán lẻ cho thấy, khách hàng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm công nghệ cũ như iPhone cũ, iPad cũ, MacBook Pro cũ tăng trong 6 tháng đầu năm. Chẳng hạn, theo đại diện Viện Di Động, các sản phẩm công nghệ "like new" có mức giá thấp hơn khoảng 15% so với sản phẩm mới nhưng vẫn đảm bảo có thiết kế sang trọng, cấu hình mạnh mẽ, dung lượng pin tốt, khả năng hoạt động hiệu quả.

Đơn cử, dẫn đầu là iPhone 15 cũ có giá từ 11,5 triệu đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. So với dòng iPhone mới nhất của nhà Apple, iPhone 15 vẫn đảm bảo có thiết kế cao cấp, màn hình Super Retina XDR sắc nét và chip A16 Bionic mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm sản phẩm flagship với giá tiết kiệm của khách hàng.

Hay khách hàng có nhu cầu mua điện thoại cũ ở phân khúc giá thấp hơn, có thể tham khảo sản phẩm iPhone 12 Pro cũ giá từ 8 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ từ 15,5 triệu đồng. Những dòng sản phẩm này đều được tích hợp hệ thống chip A14 Bionic mạnh mẽ, cụm camera và màn hình hiện đại mang đến trải nghiệm mượt mà cho người dùng, chi phí tiết kiệm.

Ngoài ra, một số sản phẩm công nghệ cũ thuộc các thương hiệu khác cũng đang có mức giá tốt, như Samsung Galaxy S24 Ultra cũ từ 16 triệu đồng; Oppo Reno13 F cũ từ 6,5 triệu; Xiaomi 14T cũ từ 7 triệu đồng,…

Những điện thoại "like new" đáng chú ý tháng 6/2025:

Sản phẩm Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 12 Pro Từ 8 iPhone 14 Pro Max Từ 15,5 iPhone 15 Từ 11,5 Samsung Galaxy S24 Ultra Từ 16 Oppo Reno13 F Từ 6,5 Xiaomi 14T Từ 7

* Giá tham khảo ngày 27/6.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.