Tàu nổi đa năng tự sản xuất điện cho 32.000 hộ

Theo Interesting Engineering, công ty Optimal Transit có trụ sở tại Mỹ thiết kế mẫu tàu đa năng mang tên Blue Economy VITAL 100 MW Kraaken với công suất tính toán AI 60 MW. Con tàu công nghệ cao này sử dụng cấu trúc thân tàu kép diện tích tiếp nước nhỏ (SWATH) kết hợp hệ thống neo linh hoạt để đảm bảo hoạt động ổn định ngoài khơi. Tàu Kraaken có thể cung cấp giải pháp tiện ích tại các khu vực chủ yếu phụ thuộc vào nguồn phát điện bằng dầu diesel đắt đỏ như những quần đảo ở Thái Bình Dương, châu Phi cận Sahara, Nam Á và Đông Nam Á.

Ban đầu, khi ra mắt hồi tháng 7, Kraaken được giới thiệu như một trung tâm dữ liệu AI nổi ngoài khơi có khả năng tự cung cấp điện nhờ động cơ Digital Ocean Thermal (DOT) có bằng sáng chế. Cấu hình mới chuyển hướng một phần lớn năng lượng sang cung cấp điện liên tục và nước sạch trực tiếp cho cộng đồng ven biển. Con tàu có thể phục vụ một thành phố nhỏ từ ngoài khơi mà không cần kết nối với lưới điện hiện có.

Cách bố trí mới biến Kraaken thành trung tâm tiện ích đa chức năng, sản xuất 40 MW điện sạch để cung cấp cho khoảng 32.000 hộ gia đình và 29,9 triệu lít nước sạch hàng ngày cho 150.000 người thông qua phương pháp khử mặn bằng chân không. Khoảng 60 MW công suất điện trên tàu được giữ lại để dành riêng cho tính toán AI hiệu suất cao và nhu cầu dữ liệu.

Mẫu tàu nổi công suất 100 MW của Optimal Transit. Ảnh: Optimal Transit

Cả điện, nước sạch và dữ liệu tính toán đều được chuyển vào bờ thông qua hệ thống dây cáp chuyên dụng. Cấu hình này cho phép con tàu ngắt kết nối nhanh và chuyển tới nơi khác trong vài giờ nếu bị đe dọa bởi thời tiết khắc nghiệt hoặc nhu cầu hoạt động thay đổi, sau đó nhanh chóng tái kết nối khi điều kiện ổn định. Gadget Review đưa tin con tàu cũng có thể hỗ trợ khắc phục thảm họa bằng cách triển khai trong vài ngày để cung cấp điện khẩn cấp và nước sạch khi lưới điện ven biển bị phá hủy mà không cần phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên đất liền.

Đặc biệt, cấu trúc tàu có thể mở rộng theo yêu cầu. Ví dụ, kết hợp 5 con tàu thành công viên năng lượng có công suất 200 MW điện, 151 triệu lít nước sạch và 300 MW công suất tính toán, đáp ứng nhu cầu của một khu vực đô thị mà không tiêu tốn đất đai hoặc nhiên liệu. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tương đương trên đất liền sẽ đòi hỏi 3 dự án riêng biệt với chi phí từ 750 triệu đến 1,33 tỷ USD. Ngoài ra, con tàu sẽ giúp giảm bớt thời gian trì hoãn do thủ tục cấp phép và quy hoạch lên tới 6-10 năm. Hệ thống trên tàu sẽ giảm khoảng 22-56% chi phí phát triển trên đất liền.

Theo Biggo Finance, những lợi thế của Kraaken đặc biệt hấp dẫn ở các khu vực đang phát triển dễ chịu ảnh hưởng của thiên tai như châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi cận Sahara, nơi lưới điện kém ổn định buộc nhiều nơi phải sử dụng máy phát điện diesel với chi phí 0,4-0,55 USD mỗi kilowatt-giờ.