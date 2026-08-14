Giải mã bí ẩn cách người xưa di chuyển khối đá nặng 6,6 tấn đi suốt 692Km

Hành trình di chuyển của những tảng đá khổng lồ tới đồng bằng Salisbury khoảng 5.000 năm trước vẫn luôn là bí ẩn lớn. Mới đây, một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Quaternary Science đã đưa ra giả thuyết hoàn toàn mới. Khối Đá Bàn Thờ (Altar Stone) nặng 6,6 tấn đã di chuyển hơn 692 km từ Scotland đến phía tây nam London. Các nhà nghiên cứu tin rằng sự kết hợp giữa dòng chảy băng hà và trí tuệ con người chính là câu trả lời.

Các nhà khoa học đã giải mã được một bí ẩn lớn của Stonehenge.

Hành trình 692 km của khối đá nặng 6,6 tấn

Theo nhóm nghiên cứu, dòng chảy băng hà không phải là yếu tố duy nhất đưa tảng đá tới vị trí hiện tại. Băng hà có thể chỉ đóng vai trò là một giai đoạn vận chuyển trung gian trên nửa chặng đường. Khoảng 12.000 năm trước, khối băng dày đã cuốn tảng sa thạch từ bồn địa Orcadian tới khu vực Dogger Bank. Khi đó, Dogger Bank là một điểm cao địa hình nằm trong vùng đất Doggerland cổ đại.

Dogger Bank đóng vai trò là điểm dừng cuối cùng của "băng chuyền băng hà" tự nhiên này. Tuy nhiên, tảng đá vẫn cần di chuyển thêm khoảng 402 km nữa để đến được công trình Stonehenge. Đáng chú ý, vùng đất Doggerland đã bị nước biển dâng cao nhấn chìm hoàn toàn khoảng 8.000 năm trước. Điều này diễn ra trước cả thời điểm công trình Stonehenge chính thức được con người xây dựng.

Nhà nghiên cứu Remy Veness nhận định người thời Đồ Đá Mới đã nhận ra vùng đất đang chìm dần. Họ đã có tầm nhìn xa khi chủ động di chuyển tảng đá quý giá tới nơi an toàn ở bờ biển phía đông nước Anh. Từ điểm dừng chân này, việc con người tự dịch chuyển Đá Bàn Thờ tới đồng bằng Salisbury trở nên khả thi hơn. Dù khoảng cách này vẫn xa gấp 10 lần các tảng đá địa phương, đây là lý thuyết rất đáng cân nhắc.

Những khối đá nặng gần 7 tấn có thể "di chuyển" gần 700 km.

Nghiên cứu mới đã mang đến một góc nhìn kết hợp độc đáo giữa địa chất học và khảo cổ học. Việc sử dụng mô hình hóa dòng chảy băng hà suốt 5 năm đã giúp làm sáng tỏ tuyến đường vận chuyển. Dù chưa chứng minh được tuyệt đối, giả thuyết này đã mở ra hướng đi mới cho việc giải mã Stonehenge. Bí ẩn về công trình thời tiền sử này lại có thêm một lời giải đáp đầy thuyết phục.