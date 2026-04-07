Chi tiết này khiến iPhone 18 Pro đáng mua hơn bao giờ hết

Cứ vài năm, ngành công nghệ lại bị ám ảnh bởi một xu hướng mới cụ thể. Trong vài năm trở lại đây, tất cả đều xoay quanh AI. Tuy nhiên, sự thật là một Siri thông minh hơn hay những thủ thuật chụp ảnh bằng AI không quan trọng nếu điện thoại không có tín hiệu tốt.

Hiện tại, các chuyên gia đang tập trung sự chú ý vào một con chip nhỏ ẩn bên trong iPhone 18 Pro sắp ra mắt, thứ có thể mang lại sự thay đổi đáng kể.

Bước đi lớn của Apple: C2 và sự kết thúc của modem Qualcomm trên iPhone

Trong nhiều năm, công ty có trụ sở tại Cupertino đã sử dụng modem do Qualcomm sản xuất cho iPhone để kết nối internet. Chiến lược đó hoạt động rất ổn. Tuy nhiên, Apple đang muốn làm mọi thứ theo cách riêng của mình, modem C2 xuất hiện.

C2 là modem 5G thế hệ thứ hai do Apple tự sản xuất. Chúng ra đời sau C1X, chip đã xuất hiện trên iPhone Air, vốn kế nhiệm C1 ra mắt trên iPhone 16e. Theo các chuyên gia, C1 chỉ là bước thử nghiệm đầu tiên, C1X được cải tiến hơn.

Trong một báo cáo gần đây của Ookla, C1X được phát hiện đã "đánh bại" modem của Qualcomm về độ trễ ở 19/22 thị trường toàn cầu. Độ trễ là thời gian chờ giữa lúc bạn chạm vào một liên kết trên trang web và lúc trang được tải. Và độ trễ đó có thể gây khó chịu trong một số trường hợp.

Với C2, mọi thứ có thể trở nên thú vị hơn. Cách Apple xây dựng phần cứng của mình là để các thành phần khác nhau có thể giao tiếp với nhau một cách liền mạch và nhanh chóng. C2 có thể giao tiếp trực tiếp với chip A20 trong iPhone 18 mà không có bất kỳ độ trễ nào.

Bằng cách này, Apple đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn phần cứng, phần mềm và kết nối giữa hai yếu tố này.

Tốc độ thực tế và thời lượng pin tốt hơn

Tại sao chúng ta lại cần quan tâm đến modem? Thực tế, người dùng smartphone luôn quan tâm 2 điều quan trọng nhất: kết nối ổn định và pin "trâu".

Trước hết, về khả năng kết nối, modem C2 dự kiến ​​hỗ trợ NR-NTN. Về cơ bản, đây là "5G vệ tinh". iPhone hiện tại có thể truy cập vệ tinh nhưng chỉ trong trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, C2 cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản thông thường hoặc sử dụng dữ liệu ở những nơi không có kết nối. Theo báo cáo, modem này được thiết kế để tìm kiếm tín hiệu ở những nơi mà các điện thoại khác có thể bị mất tín hiệu.

Việc cải thiện thời lượng pin rất đáng chú ý. Trên thực tế, việc tìm kiếm tín hiệu 5G hoặc kết nối ổn định là một trong những lý do chính khiến điện thoại nhanh hết pin hơn.

iPhone 18 Pro với modem C2 và chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm mới đang dần trở thành bậc thầy về thời lượng pin. Bên cạnh hiệu quả của bộ xử lý 2nm, cả hai chip này đều được Apple sản xuất để hoạt động cùng nhau. Nhờ đó, chúng có thể tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể. Điều này sẽ kéo dài thời lượng pin cho các mẫu iPhone Pro sắp ra mắt.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Với modem C2, chúng ta cũng sẽ có mmWave, chuẩn 5G siêu nhanh hoạt động rất tốt ở các thành phố lớn, mang lại tốc độ tải xuống tăng đáng kể.

iPhone 18 Pro sẽ là bậc thầy về kết nối

Rõ ràng, một số thủ thuật AI rất bóng bẩy nhưng không có lợi ích thực tế. Apple đang tập trung vào việc mang đến cho chúng ta lợi ích thực tế với chip C2 và A20 Pro, giúp các cuộc gọi liền mạch hơn và thời lượng pin bền bỉ hơn.

Thực tế, chip C2 có thể là một nâng cấp nhàm chán đối với một số người nhưng điều đó sẽ khiến iPhone 18 Pro trở thành chiếc điện thoại tốt hơn. Tất cả đều nằm ở những điều cơ bản nhưng được thực hiện một cách xuất sắc.