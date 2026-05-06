Đây là 6 smartphone đáng mua nhất tháng 5/2026

Các chuyên gia công nghệ của Cnet đã tiến hành thử nghiệm hàng chục điện thoại mỗi năm để tìm ra những thiết bị thực sự nổi bật. Từ dòng iPhone 17 của Apple đến dòng Galaxy S26 của Samsung cùng với các điện thoại màn hình gập như Motorola Razr Ultra và Galaxy Z Fold 7,...

Hiện tại, người dùng có rất nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách khác nhau. Những chiếc điện thoại tốt nhất trong danh sách này đều có thời lượng pin vượt trội, camera chụp ảnh tuyệt đẹp và màn hình sống động.

1. iPhone 17 - Những chiếc điện thoại tốt nhất năm 2026

Giá bán từ: 24,59 triệu đồng

Với iPhone 17, Apple đã thu hẹp đáng kể khoảng cách giữa phiên bản iPhone tiêu chuẩn và các phiên bản iPhone Pro. Chiếc iPhone 17 có khá nhiều tính năng camera tương tự với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max như Dual Capture và Center Stage.

Ngoài ra, chiếc iPhone này cũng được trang bị màn hình với tốc độ làm mới thay đổi từ 1-120Hz, cho phép bạn cuộn mượt mà hơn, bật màn hình luôn bật và xem thông báo nhanh chóng. Và việc hỗ trợ iOS 26 trên toàn bộ dòng iPhone 17 có nghĩa là người dùng có thể truy cập các tính năng phần mềm mới.

2. Galaxy S25 - Điện thoại Android tốt nhất

Giá bán từ: 17,99 triệu đồng

Mặc dù không phải là mẫu Galaxy S mới nhất nhưng phần mềm mới và các khả năng AI trên dòng Galaxy S26 đều được cập nhật lên Galaxy S25 thông qua One UI 8.5. Đó là chưa kể sản phẩm đã được giảm giá cực nhiều.

Điểm mạnh lớn nhất của Galaxy S25 là có nhiều tính năng tương tự như các phiên bản đắt tiền hơn - Galaxy S25 Plus và Galaxy S25 Ultra nhưng lại có giá thấp hơn. Thêm vào đó, máy còn có bộ xử lý Snapdragon 8 Elite tùy chỉnh và RAM 12GB nên hoạt động khá mạnh mẽ.

3. iPhone 17 Pro & iPhone 17 Pro Max - iPhone cao cấp tốt nhất

Giá bán từ: 34,99 triệu đồng

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cầm trên tay, người dùng sẽ bị cuốn hút bởi thiết kế táo bạo của chiếc iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn so với thiết kế titan trong nhiều năm qua. Cặp flagship giờ đây có nhiều màu sắc mới lạ hơn, đặc biệt là màu cam vũ trụ.

Ngay cả sau một ngày sử dụng nhiều, pin của iPhone 17 Pro Max vẫn còn 22% hoặc hơn. iPhone 17 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn nữa.

2 mẫu smartphone cao cấp này có cùng hệ thống camera sau, tất cả đều có cảm biến 48 megapixel. Người dùng có thể lựa chọn giữa bộ ba ống kính (góc rộng, siêu rộng và tele) để chụp ảnh ở độ phân giải 12, 24 hoặc 48 megapixel.

4. Galaxy S26 Ultra - Điện thoại Android cao cấp tốt nhất

Giá bán từ: 32,49 triệu đồng

Samsung Galaxy S26 Ultra không phải là một bản nâng cấp đột phá so với Galaxy S25 Ultra nhưng vẫn có những cải tiến đáng kể. Đây là chiếc Ultra mỏng và nhẹ nhất với độ dày 7,9mm và trọng lượng 214 gram.

Điểm nổi bật nhất của phần cứng chính là Chế độ Hiển thị Riêng tư, giúp ngăn người khác nhìn thấy những gì bạn đang xem trên màn hình. Galaxy S26 Ultra kế thừa thông số camera tương tự như năm ngoái, đem lại những hình ảnh chất lượng cao.

5. Motorola Razr Ultra - Điện thoại gập có thiết kế tốt nhất

Giá bán từ: 32,99 triệu đồng

Motorola Razr Ultra là phiên bản nâng cấp của Razr Plus năm ngoái. Chiếc smartphone này làm được tất cả những tính năng trên smartphone thông thường và mang đến trải nghiệm độc đáo nhờ màn hình phụ.

Ngoài ra, máy cũng có nhiều phiên bản màu thời trang cho người dùng lựa chọn. Điểm trừ lớn nhất của Motorola Razr Ultra chính là có giá bán khá cao. Mức giá này khiến sản phẩm khó trở nên phổ biến so với dòng Galaxy Z Flip của Samsung.