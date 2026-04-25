5 siêu phẩm smartphone có camera "chất" nhất hiện tại

Năm 2026 đánh dấu giai đoạn bùng nổ của smartphone chụp ảnh, nhiều hãng tập trung nâng cấp cảm biến, zoom quang học và xử lý hình ảnh. Không chỉ các thương hiệu Trung Quốc, những cái tên quen thuộc như Apple và Samsung cũng góp mặt, tạo nên một “nhóm 5” smartphone đáng chú ý, gồm: Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung và Apple.

1. Oppo Find X9 Ultra

Giá bán từ: 24,95 triệu đồng

Oppo Find X9 Ultra là mẫu smartphone nổi bật nhờ hệ thống camera phức tạp với nhiều tiêu cự. Thiết bị sở hữu màn hình AMOLED 6,82 inch, tần số quét 1–120Hz, mật độ điểm ảnh 510 PPI, hiển thị 10-bit với hơn 1 tỷ màu. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM tối đa 16GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ lên tới 1TB chuẩn UFS 4.1.

Oppo Find X9 Ultra.

Cụm camera là điểm nhấn với cảm biến chính 200MP khẩu độ f/1.5, camera góc siêu rộng 50MP, hai camera tele gồm 200MP (zoom quang 3x, tiêu cự 70mm) và 50MP (zoom quang 10x, tiêu cự 230mm). Ngoài ra, sản phẩm còn có cảm biến đa phổ 3,2MP. Máy đi kèm pin 7.050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 100W, trọng lượng khoảng 235g, hướng tới người dùng cần zoom xa và đa dụng.

2. Vivo X300 Ultra

Giá bán từ: 32,49 triệu đồng

Vivo X300 Ultra gây chú ý khi sử dụng tiêu cự chính 35mm thay vì 23mm phổ biến, phù hợp với chụp ảnh đường phố. Máy trang bị cảm biến Sony LYT-901 cho camera chính và cảm biến góc rộng lớn kích thước 1/1.28 inch, giúp cải thiện khả năng thu sáng.

Vivo X300 Ultra.

Camera tele sử dụng cảm biến 200MP ISOCELL HP0 với zoom quang 3,7x (tương đương 85mm), hỗ trợ tốt chụp chân dung. Máy có pin 6.600 mAh, sạc nhanh 100W có dây và 40W không dây, độ mỏng 8,19mm, nặng khoảng 232g. Đây là lựa chọn phù hợp với người thích nhiếp ảnh tự nhiên, đặc biệt là ảnh đời thường.

3. Xiaomi 17 Ultra

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

Xiaomi 17 Ultra hợp tác với Leica, hướng tới trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên sâu. Máy sử dụng cảm biến chính 50MP kích thước 1 inch – lớn hơn nhiều so với cảm biến 1/1.12 inch trên các "đối thủ" có camera 200MP, giúp cải thiện độ sâu và khả năng chụp thiếu sáng.

Xiaomi 17 Ultra.

Camera tele 200MP hỗ trợ zoom quang 4,2x (tiêu cự 100mm), phù hợp chụp chân dung và đi du lịch. Máy có màn hình 6,9 inch, độ phân giải 2608 x 1200 pixel, pin 6.800 mAh, sạc nhanh 90W có dây và 50W không dây. Trọng lượng của điện thoại chỉ khoảng 230g, độ dày 8,5mm, phù hợp với người ưu tiên chất lượng ảnh hơn thông số.

4. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 30,99 triệu đồng

Samsung Galaxy S26 Ultra không có thay đổi lớn về phần cứng so với thế hệ trước nhưng vẫn giữ được chất lượng ảnh ổn định cả ngày lẫn đêm. Thiết bị nổi bật với khả năng xử lý màu sắc chính xác và hệ camera zoom kép.

Samsung Galaxy S26 Ultra.

Máy có thiết kế mỏng 7,9mm, phù hợp người dùng cần sự gọn nhẹ. Dù zoom số ở mức cao như 30x chưa phải thế mạnh nhưng đây vẫn là lựa chọn cân bằng cho người dùng Android muốn trải nghiệm ổn định, dễ sử dụng và không cần thay đổi thói quen.

5. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 36,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max tiếp tục là đại diện của Apple trong cuộc đua camera. Dù không sử dụng cảm biến 1 inch hay thông số “khủng” như các sản phẩm khác, thiết bị vẫn mang lại chất lượng ảnh ổn định nhờ thuật toán xử lý hình ảnh.

iPhone 17 Pro Max.

Điểm mạnh của iPhone nằm ở sự đồng bộ hệ sinh thái và trải nghiệm người dùng. Camera của máy cho màu sắc nhất quán, quay video ổn định và tối ưu tốt cho các ứng dụng mạng xã hội. Ngoài ra, người dùng có thể chọn bản Pro nhỏ hơn với cùng hệ thống camera, mang lại sự linh hoạt về kích thước.