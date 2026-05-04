iPhone 17 Pro Max thua chiếc smartphone này thảm hại về thời lượng pin

Hiện tại, các thương hiệu như Samsung và Apple vẫn trung thành với pin lithium-ion trong khi các công ty như Oppo và Xiaomi đã chuyển sang công nghệ pin silicon-carbon.

Sự thay đổi này có nghĩa là pin silicon-carbon trên các flagship mới hơn thường lớn hơn khoảng 25-35% so với pin lithium-ion truyền thống. Tuy nhiên, các thương hiệu như Apple và Samsung vẫn tuyên bố "thời lượng pin cả ngày".

iPhone 17 Pro Max.

Thực tế, những chiếc điện thoại như iPhone 17 Pro Max vượt trội hơn nhiều flagship Android, bao gồm cả Galaxy S26 Ultra về thời lượng pin.

Nhưng liệu tuyên bố đó có đúng khi so sánh với những chiếc điện thoại có pin silicon-carbon lớn hơn nhiều? Các chuyên gia công nghệ của Tom's Guide đã so sánh iPhone 17 Pro Max với Oppo Find X9 Ultra để xem chiếc flagship nào thực sự có thời lượng sử dụng lâu hơn và sạc nhanh hơn, kết quả thực sự gây bất ngờ.

Phần cứng và thông số kỹ thuật

Mặc dù Apple không chính thức công bố dung lượng pin của iPhone nhưng các báo cáo đáng tin cậy cho thấy iPhone 17 Pro Max có pin ước tính 4.823mAh trên các phiên bản có khay SIM, phiên bản chỉ có eSIM tại Mỹ có pin lớn hơn 5.088mAh.

Đây là một "bước nhảy vọt" đáng kể so với các mẫu iPhone trước đó. Cùng với pin lớn hơn, Apple cũng đã nâng cấp hệ thống làm mát trên iPhone 17 Pro Max, lần đầu tiên bổ sung công nghệ làm mát bằng hơi nước để quản lý nhiệt từ chip A19 Pro. Điện thoại cũng hỗ trợ sạc dây nhanh hơn, lên đến 40W với bộ sạc phù hợp.

Oppo Find X9 Ultra.

Ngược lại, Oppo Find X9 Ultra sở hữu viên pin silicon-carbon "khổng lồ" - 7.050mAh. Đây là một trong những viên pin lớn nhất trên một chiếc điện thoại flagship "Ultra". Sản phẩm cũng dẫn đầu về tốc độ sạc với khả năng sạc nhanh có dây lên đến 100W.

Thêm vào đó, điện thoại Oppo cũng được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Oppo đã tích hợp hệ thống làm mát 3D Cryo-velocity để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sử dụng nặng và duy trì hiệu năng ổn định.

Thời lượng pin & Thử nghiệm YouTube

Để thực hiện thử nghiệm pin, các chuyên gia đã cho cả Oppo Find X9 Ultra và iPhone 17 Pro Max chạy thử nghiệm phát video YouTube. Chúng đã phát cùng một video YouTube ở độ phân giải 1080p qua Wi-Fi, giữ mức độ sáng tương tự (khoảng 50%) và chạy thử nghiệm trong ba giờ bắt đầu từ 100%.

Sau ba giờ, iPhone 17 Pro Max giảm xuống còn 90%, điều này thực sự rất ấn tượng. Tuy nhiên, Oppo Find X9 Ultra đã kết thúc bài kiểm tra ở mức 94%.

Điều này cho thấy rằng mặc dù Apple đã có những cải tiến đáng kể với iPhone 17 Pro Max, Oppo Find X9 Ultra rõ ràng vượt trội hơn về thời lượng pin trong bài kiểm tra này.

Kiểm tra tốc độ sạc

Các nhà đánh giá đã sử dụng bộ sạc 40W của Apple (với công suất tối đa 60W) cho iPhone 17 Pro Max trong khi Oppo Find X9 Ultra được sạc bằng bộ sạc OnePlus 100W SuperVOOC. Vì OnePlus và Oppo sử dụng cùng công nghệ sạc và Find X9 Ultra hỗ trợ tốc độ 100W nên thiết lập này không làm sai lệch kết quả.

Apple tuyên bố iPhone 17 Pro Max có thể đạt 50% trong khoảng 20 phút. Trong thử nghiệm, thiết bị đạt 35% trong 15 phút và 64% trong 30 phút, vẫn khá tốt.

Nhưng một lần nữa, Oppo Find X9 Ultra lại vượt trội hơn. Điện thoại Oppo đạt 44% trong 15 phút và 74% trong 30 phút.

Tóm lại, bài kiểm tra này một lần nữa cho thấy rằng trong khi Apple đã cải thiện rõ rệt thời lượng pin và tốc độ sạc trên iPhone 17 Pro Max, Oppo Find X9 Ultra vẫn là một trong những chiếc điện thoại tốt nhất về thời lượng pin và hiệu năng camera cũng như thiết kế tổng thể.