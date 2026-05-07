3 lý do khiến Galaxy S24 Ultra vẫn đáng sở hữu năm 2026

Trong 2 năm qua, Samsung đã 2 lần tung ra 2 "siêu phẩm": Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra. Chúng đều được các chuyên gia trải nghiệm, khám phá một cách kỹ lưỡng và dùng thử.

Giờ đây, Galaxy S26 Ultra đã có màn hình bảo mật tích hợp, codec APV để quay video, sạc nhanh hơn,... Tuy nhiên, không tính năng nào tạo cảm giác như một bước tiến vượt bậc. Đó là lý do khiến Galaxy S24 Ultra mang lại cảm giác như chiếc Galaxy Ultra hoàn thiện cuối cùng được Samsung sản xuất.

1. Chiếc Ultra với thiết kế đặc trưng

Galaxy S24 Ultra sở hữu sự hiện diện không thể phủ nhận với hình dáng vuông vức, sắc sảo. Với thiết kế các cạnh vuông vức, sản phẩm cũng mang đến một bản sắc riêng. Đó chính là một phần của sự quyến rũ. Chiếc điện thoại này thực sự tạo cảm giác khác biệt, khó hòa lẫn vào đám đông.

Galaxy S24 Ultra.

Hơn bất cứ điều gì, đây là chiếc Ultra cuối cùng mang DNA của dòng Note của Samsung. Sự hiện diện không thể nhầm lẫn của kỷ nguyên phablet vẫn còn sống động ở đây. Khi cầm trên tay Galaxy S24 Ultra, mọi người đều nhận ra "siêu phẩm" này. Điện thoại có một sự quen thuộc trong thiết kế, ngay lập tức tạo được sự kết nối với mọi người. Trong một thị trường mà hầu hết các điện thoại Android đang dần trở nên giống nhau, Galaxy S24 Ultra vẫn giữ được nét riêng biệt, đó là một thành tựu đáng kể.

Giờ đây, nếu nhìn vào những sản phẩm ra mắt sau đó, Samsung rõ ràng đã làm mềm mại hóa thiết kế với Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra. Các đường cong mềm mại hơn, cảm giác cầm nắm dễ chịu hơn và thoải mái hơn khi sử dụng. Nhưng ở một thời điểm nào đó, hãng đã đánh mất đi một chút cá tính trong thiết kế.

Điều nổi bật hơn nữa là Ultra không còn cảm giác khác biệt. Khi dòng Galaxy S24 ra mắt, bạn có thể ngay lập tức phân biệt Ultra với Galaxy S24 và Galaxy S24 Plus. Chiếc Ultra có cá tính riêng, trọng lượng thị giác riêng. Ở các thế hệ mới hơn, sự khác biệt đó đã mờ dần. Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra giờ đây giống như những biến thể của cùng một thiết kế. Chúng giống như ba anh em sinh ba, chỉ khác nhau về kích thước.

2. Samsung đã làm rất tốt!

Với Galaxy S25 Ultra, Samsung đã âm thầm loại bỏ một trong những thứ khiến bút S Pen thực sự đặc biệt — kết nối Bluetooth. Thực tế cho thấy, bút S Pen có chức năng cực kỳ đặc biệt.

Bút S Pen có thể sử dụng như một chiếc điều khiển từ xa Bluetooth cho camera. Cho dù đó là chụp ảnh nhóm đông người hay chỉ cố gắng tìm góc chụp phù hợp cho riêng mình, nút nhỏ đó đã giúp mọi việc trở nên dễ dàng. Và không dừng lại ở đó, người dùng có thể giữ nút và di chuyển bút để phóng to hoặc chuyển đổi chế độ.

Galaxy S24 Ultra.

Trên các mẫu Galaxy S Ultra mới hơn, bút S Pen chỉ là một cây bút cảm ứng. Phụ kiện này hoạt động mượt mà, chính xác. Vấn đề là, chúng đã mất đi tính năng vô cùng hữu ích với nhiều người.

3. Dung lượng pin bị mắc kẹt

Đây không phải là vấn đề chỉ riêng Galaxy S24 Ultra gặp phải nhưng đã trở nên rất dễ nhận thấy khi người dùng nhìn vào dòng sản phẩm này qua các năm. Samsung thực sự không hề cải thiện dung lượng pin trên các điện thoại Ultra của mình kể từ Galaxy S20 Ultra.

Galaxy S24 Ultra sở hữu viên pin 5.000mAh và ngay cả với Galaxy S26 Ultra, dung lượng pin vẫn là 5.000mAh. Đúng là Samsung đã tối ưu hóa phần mềm để kéo dài thời lượng sử dụng hơn một chút. Nhưng đến một lúc nào đó, các nhà sản xuất sẽ chạm đến giới hạn phần cứng và đó chính là lúc mọi thứ bắt đầu chững lại.

Trong khi đó, các thương hiệu như OnePlus, OPPO, vivo và realme đã bắt đầu tung ra thị trường pin silicon-carbon với dung lượng cao hơn đáng kể. Đến mức một số điện thoại còn có thể kiêm chức năng sạc dự phòng.

Galaxy S24 Ultra.

Rõ ràng là Samsung đang chọn con đường thận trọng và bám sát những chi tiết hiệu quả. Và công bằng mà nói, sự thận trọng đó không phải tự nhiên mà có. Kể từ sự cố Galaxy Note 7 tai tiếng, Samsung đã cực kỳ cẩn thận với mọi thứ liên quan đến pin. Công ty không vội vàng áp dụng công nghệ pin mới hơn trừ khi hoàn toàn chắc chắn rằng chúng sẽ không phản tác dụng.

Nhưng đây cũng là điểm khiến người dùng thất vọng. Khi Galaxy S25 Ultra và Galaxy S26 Ultra mới hơn không được tăng dung lượng pin, cảm giác nâng cấp bắt đầu mờ nhạt. Thời lượng pin là một trong số ít những thứ thay đổi cách bạn sử dụng điện thoại. Và đối với một chiếc điện thoại có vô số tính năng và màn hình lớn, điều này càng quan trọng hơn.

Với mỗi thế hệ mới, giá bán lại tăng lên và mức giá này phải xứng đáng với sự nâng cấp đó.

Hiện tại, nhiều người không cảm thấy có sự thôi thúc nâng cấp với dòng Galaxy mới hơn. Không phải vì chúng tệ mà vì những chiếc Galaxy S đang có vẫn hoàn hảo. Chiếc S24 Ultra quá tốt đến mức người dùng chưa muốn chuyển sang điện thoại khác.

Galaxy S24 Ultra đã được hai năm tuổi và với lời hứa hỗ trợ phần mềm lên đến bảy năm của Samsung, chiếc điện thoại này được chế tạo để sử dụng bền lâu. Thực tế, người dùng có thể yên tâm sử dụng chúng trong 5 năm tới. Hiện tại, sản phẩm có giá bán chỉ từ 25,29 triệu đồng cho bản 256GB - đáng giá từng đồng.