Giá máy tính bảng iPad trước Tết Bính Ngọ: Giảm tới hơn 3 triệu đồng

Theo khảo sát nhanh từ các hệ thống bán lẻ, mức giảm giá của các mẫu iPad trong tháng này không nhiều, sản phẩm thấp nhất có giá chỉ từ 8,49 triệu đồng.

Càng gần Tết Bính Ngọ, thị trường thiết bị công nghệ tiêu dùng bắt đầu sôi động hơn, trong đó máy tính bảng iPad tiếp tục là mặt hàng được nhiều người quan tâm nhờ tính linh hoạt trong học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, khác với các nhóm sản phẩm gia dụng hay điện tử phổ thông, giá bán iPad trước Tết năm nay ghi nhận xu hướng điều chỉnh khá dè dặt, phản ánh nguồn cung ổn định và sức mua vẫn duy trì ở mức tốt.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát nhanh tại các hệ thống bán lẻ lớn, bảng giá iPad trước Tết Bính Ngọ chỉ ghi nhận mức giảm tối đa khoảng 3 triệu đồng, đưa giá bán khởi điểm xuống từ 8,49 triệu đồng tùy phiên bản và dung lượng lưu trữ. Đây không phải là mức ưu đãi quá sâu song vẫn đủ hấp dẫn với người tiêu dùng có nhu cầu mua thiết bị phục vụ học tập online, ghi chú, xử lý tài liệu hoặc giải trí nhẹ trong kỳ nghỉ dài ngày.

iPad Pro M5.

Ở góc độ kỹ thuật, các mẫu iPad hiện nay vẫn đáp ứng tốt nhu cầu phổ thông nhờ hiệu năng ổn định, màn hình độ phân giải cao và hệ sinh thái ứng dụng phong phú. Tuy vậy, người mua nên cân nhắc kỹ thời điểm xuống tiền, so sánh giữa các thế hệ và cấu hình bộ nhớ để đảm bảo tối ưu chi phí, tránh mua theo tâm lý “sắm Tết” khi mức chênh lệch giá không quá lớn.

Bảng giá iPad tháng 2/2026:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)
iPad 11 Wifi 128GB 9.79

8.49
256GB 12.59

11.59
5G

128GB

13.99

12.99

256GB

 16.79

15.69

iPad mini 7

Wifi

128GB

13.79

11.79

256GB

16.49

14.49
512GB 22.09

18.99

5G

128GB

 17.89

15.89

256GB

20.69

18.69

iPad Air M3 11 inch

Wifi

128GB

 16.69

13.29

256GB

 19.39

16.19
5G

128GB

 20.79

17.39

256GB

23.59

20.59

iPad Air M3 13 inch

Wifi

128GB

 22.09

19.09

256GB

 24.79

22.19

iPad Pro M5 11 inch

Wifi

 256GB 29.99

29.49
512GB 35.59

34.99
1TB

46.79

 -
5G

512GB

41.19

 -

1TB

52.39

 -

iPad Pro M5 13 inch

Wifi

 256GB

39.99

38.99

512GB

45.59

 -
2TB

67.99

 -
5G

256GB

45.59

 -

512GB

51.19

 -
1TB

62.39

 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 9/2/2026, sẽ có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

Ký tự "-" là không giảm giá.

Theo An Nhiên

Nguồn: [Link nguồn]

10/02/2026 06:50 AM (GMT+7)
