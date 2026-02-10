"Quái vật Tiên Nữ" lao về phía Trái Đất vì lý do bất ngờ

Một lớp vật chất tối rộng lớn, phẳng có thể giải đáp bí ẩn lâu đời về lý do thiên hà láng giềng Andromeda (Tiên Nữ) đang lao rất nhanh về phía thiên hà Milky Way (Ngân Hà) mà Trái Đất đang trú ngụ, trong khi các thiên hà khác di chuyển theo chiều ngược lại.

Đó là kết luận từ một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.

Thiên hà Tiên Nữ, con "quái vật" khổng lồ đang lao nhanh về phía thiên hà chứa Trái Đất - Ảnh đồ họa: NASA

Theo Live Science, định luật Hubble nổi tiếng trong thiên văn học chỉ ra một hiện tượng quan sát được: Các thiên hà đang di chuyển ra xa Trái Đất với tốc độ tỉ lệ thuận với khoảng cách của chúng. Thiên hà càng ở xa điểm quan sát của chúng ta, nó càng lùi xa nhanh hơn.

Chỉ có Tiên Nữ làm điều ngược lại. Hiện nó đang nằm cách chúng ta 2,5 triệu năm ánh sáng, nhưng đang ngày một gần hơn và có thể va chạm trực tiếp với thiên hà chứa Trái Đất vào khoảng 4-5 tỉ năm tới.

Ước tính Tiên Nữ đang lao mình về phía chúng ta với tốc độ lên tới 110 km/giây.

Để tìm hiểu lý do, các nhà nghiên cứu đã xây dựng vô số mô phỏng để khám phá sự tương tác giữa vật chất tối trong Nhóm Thiên hà địa phương (Ngân Hà và các thiên hà lân cận) cũng như các thiên hà khác trong phạm vi 32 triệu năm ánh sáng.

Các mô phỏng cho thấy khối lượng nằm ngay bên ngoài Nhóm Thiên hà địa phương - bao gồm cả vật chất tối và vật chất nhìn thấy được - được phân bố trong một lớp phẳng rộng lớn trải dài hàng chục triệu năm ánh sáng và tiếp tục vượt ra ngoài ranh giới của mô phỏng.

Vì các thiên hà lân cận nằm trong lớp vật chất tối dẹt này, nên bất kỳ lực hấp dẫn nào từ Nhóm Thiên hà địa phương của chúng ta đều bị triệt tiêu bởi lực hấp dẫn từ khối lượng vật chất tối ở xa hơn trong lớp vật chất tối đó.

Tuy nhiên, Tiên Nữ và Ngân Hà nằm quá gần nhau và đều là "quái vật" khổng lồ trong thế giới thiên hà.

Cả hai đều sở hữu các quầng vật chất tối khổng lồ của riêng mình, tạo nên một lực hấp dẫn khủng khiếp, đủ để chống lại cả sự giãn nở của vũ trụ.

Vì vậy, cả hai sẽ lao về phía nhau ngày một nhanh, sẽ va chạm và sáp nhập thành một thiên hà lớn hơn.

Trái Đất và cả hệ Mặt Trời nói chung - nếu vẫn còn tồn tại cho đến lúc đó - sẽ chịu tác động đáng kể. Nhưng sự kiện này cũng sẽ kích thích các thế hệ sao mới ra đời ồ ạt trong thiên hà mới, mở đường cho các thế giới sự sống mới.