Loại pin xe điện gây sốc khi chạy 2,4 triệu Km chưa hư, sạc đầy trong 12 phút

Trong nỗ lực đưa xe điện tiệm cận sự tiện lợi của xe động cơ đốt trong, CATL đã giới thiệu nền tảng pin 5C đột phá. Với khả năng tiếp nhận công suất sạc cực đại, người dùng chỉ mất khoảng 12 phút để nạp đầy năng lượng. Con số này biến việc chờ đợi tại các trạm sạc chỉ còn tương đương với một quãng nghỉ uống cà phê ngắn, chính thức xóa bỏ nỗi lo về "thời gian chết" khi di chuyển đường dài.

Tương lai xe điện sạc siêu tốc và đi ngàn dặm không còn xa.

Điều gây kinh ngạc nhất không phải là tốc độ, mà là sức bền bỉ kinh ngạc. Theo dữ liệu thử nghiệm, sau 3.000 chu kỳ sạc xả đầy đủ, pin vẫn giữ được trên 80% dung lượng ban đầu. Khi quy đổi ra quãng đường, bộ pin này có thể phục vụ chiếc xe đi được tới 2,4 triệu km.

Ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt như cái nóng 60°C tại Dubai, pin 5C vẫn duy trì được 80% sức mạnh sau 800.000 km sử dụng. Con số này cao gấp 6 lần so với mức trung bình của ngành công nghiệp hiện nay, hứa hẹn một tương lai mà chiếc xe có thể hỏng trước khi pin kịp "già".

Để đạt được những thông số trong mơ, CATL đã đưa vào các vật liệu mang tính cách mạng:

- Chất điện phân "tự vá": Chứa phụ gia thông minh có khả năng phát hiện và lấp đầy các vết nứt siêu nhỏ bên trong cấu trúc pin trước khi hư hại lan rộng.

- Lớp phủ nano cực dương: Ngăn chặn sự thất thoát ion kim loại, giúp duy trì hiệu suất ổn định sau hàng nghìn lần sạc siêu nhanh.

- Hệ thống làm mát chuẩn xác: Tự động điều hướng dung dịch làm mát đến các "điểm nóng" trong bộ pin, đảm bảo nhiệt độ luôn đồng nhất dù đang sạc ở công suất cao nhất.

Ảnh minh họa xe điện đang sạc.

Ban đầu, pin 5C sẽ được ưu tiên cho các dòng xe chạy dịch vụ cường độ cao như xe tải, taxi và xe công nghệ – những đối tượng cần quay vòng vốn nhanh và yêu cầu độ bền cực cao. Ngay sau đó, công nghệ này sẽ đổ bộ lên các dòng xe du lịch cá nhân.

Với sự ra đời của pin 5C, ranh giới giữa xe xăng và xe điện đang dần bị xóa nhòa. Giờ đây, câu hỏi không còn là "Pin sử dụng được trong bao lâu?", mà là "Liệu bạn có đủ sức để lái hết tuổi đời của viên pin này hay không?".