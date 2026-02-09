Xiaomi liên tục đối xử bất công với người hâm mộ toàn cầu

Tuy nhiên, một tin không vui đối với người hâm mộ Xiaomi vừa xuất hiện có thể khiến mọi người vô cùng thất vọng, đặc biệt khi nhìn vào những gì công ty Trung Quốc áp dụng cho bản nội địa của họ.

Một loạt hạ cấp được Xiaomi thực hiện với phiên bản Xiaomi 17 khi ra mắt toàn cầu.

Cụ thể, phiên bản toàn cầu của Xiaomi 17 mà Xiaomi sắp ra mắt được cho là chỉ trang bị pin 6.330 mAh, con số thấp hơn khoảng 10% so với pin 7.000 mAh của phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc. Tài liệu này được chia sẻ bởi Sudhanshu Ambhore trên X với các thông số kỹ thuật chính của điện thoại.

Đáng chú ý, mặc dù dung lượng pin bị cắt giảm, Xiaomi 17 vẫn giữ nguyên tốc độ sạc nhanh với công nghệ HyperCharge độc quyền, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 50W.

Về thiết kế, Xiaomi 17 sẽ có 4 lựa chọn màu sắc: đen, xanh nhạt, hồng và một phiên bản xanh lá cây đậm thay cho màu trắng. Phiên bản quốc tế chỉ có 2 tùy chọn cấu hình bộ nhớ: RAM 12 GB với bộ nhớ trong 256 GB hoặc 512GB. Trong khi đó, phiên bản Trung Quốc còn có tùy chọn 1TB và RAM 16GB, điều mà người tiêu dùng toàn cầu bị bỏ rơi.

Mặc dù Xiaomi chưa công bố ngày ra mắt chính thức, nhưng dự kiến sự kiện giới thiệu Xiaomi 17 sẽ diễn ra trong vài tuần tới, với thông tin từ Yogesh Bar cho biết cả Xiaomi 17 và 17 Ultra sẽ được giới thiệu tại châu Âu trước MWC 2026 vào ngày 2/3.

Có vẻ như phiên bản Xiaomi 17 màu trắng sẽ không được bán ra ngoài thị trường Trung Quốc.

Đối với giá bán, phiên bản 12/256 GB dự kiến sẽ có giá 999 EUR (khoảng 30,56 triệu đồng), trong khi phiên bản 12/512 GB có thể có giá 1.099 EUR (khoảng 33,63 triệu đồng). Rò rỉ cho thấy phiên bản Xiaomi 17 Ultra với RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB có thể có giá lên tới 1.499 EUR (khoảng 45,86 triệu đồng). Cả 2 mẫu điện thoại này sẽ cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy S26, dự kiến ra mắt vào ngày 25/2.

Mặc dù lý do cho việc giảm dung lượng pin Xiaomi 17 có thể liên quan đến quy định nghiêm ngặt của châu Âu và Mỹ, người dùng vẫn cảm thấy khó chịu khi không được trải nghiệm phiên bản tốt nhất của sản phẩm. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự công bằng từ Xiaomi trong việc cung cấp sản phẩm giữa các thị trường khác nhau.