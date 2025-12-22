Vì sao iPad cũ vẫn “ăn đứt” máy tính bảng Android đời mới?

Điều thú vị là, trong khi nhiều người cho rằng máy tính bảng mới luôn tốt hơn, nhưng thực tế iPad vẫn duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ và trong nhiều trường hợp. Thậm chí, iPad cũ còn vượt trội hơn cả những sản phẩm Android mới ra mắt. Lý do đằng sau đánh giá này là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

iPad cũ vẫn giá trị hơn nhiều so với các máy tính bảng Android mới.

Đầu tiên, về hệ điều hành, iPadOS nhận được các bản cập nhật liên tục trong nhiều năm giúp chiếc iPad cũ luôn được trang bị tính năng mới và bảo mật tốt. Ngược lại, nhiều máy tính bảng Android hoặc Windows mới có thể không được cập nhật thường xuyên, dẫn đến tình trạng nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Về hiệu năng, những chiếc iPad đời cũ được thiết kế để hoạt động luôn bền bỉ. Mặc dù các mẫu mới mạnh mẽ hơn, nhưng sự khác biệt không phải lúc nào cũng rõ ràng trong các tác vụ hàng ngày như duyệt web, xem phim hay chơi game nhẹ. Nếu được chăm sóc đúng cách, pin của iPad vẫn có thể sử dụng lâu dài mang lại giá trị tiết kiệm cho người dùng.

iPad hoạt động khá bền bỉ sau nhiều năm sử dụng.

Cấu tạo của iPad cũng là một yếu tố quan trọng khi sản phẩm không dễ vỡ hay cong vênh khi va đập. Nhiều mẫu iPad từ 5 hoặc 6 năm trước vẫn giữ được vẻ ngoài và cảm giác cao cấp, trong khi một số máy tính bảng Android giá rẻ mới có thể chỉ được thiết kế để sử dụng trong thời gian ngắn. Việc làm rơi và vỡ màn hình có thể khiến người dùng tốn kém hơn với một chiếc máy tính bảng giá rẻ so với iPad, vốn có khả năng chịu va đập tốt hơn.

Cuối cùng, hệ sinh thái của Apple là một điểm cộng lớn. Nếu đã sở hữu các sản phẩm khác của Apple, iPad sẽ tích hợp hoàn hảo với chúng, cho phép người dùng chia sẻ tệp, ghi chú và ảnh một cách dễ dàng. Điều này là một lợi thế mà nhiều máy tính bảng Android không thể sánh kịp, bất kể sức mạnh của chúng. Hơn nữa, giá trị kinh tế của iPad cũng được duy trì lâu hơn so với máy tính bảng Android, giúp người dùng dễ dàng bán lại hoặc nâng cấp trong tương lai.

Hệ sinh thái máy tính bảng Android vẫn không hoàn thiện bằng Apple.

Tóm lại, dù có nhiều lựa chọn trên thị trường, iPad vẫn được xem là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một chiếc máy tính bảng bền bỉ, hiệu năng tốt và tích hợp hoàn hảo với hệ sinh thái Apple.