Vì sao iOS 27 sẽ là bản cập nhật nhàm chán nhất lịch sử của Apple?

Trong khi người hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc cách mạng trên iPhone, những thông tin rò rỉ mới nhất về iOS 27 lại vẽ nên một bức tranh khá ảm đạm. Thay vì những tính năng đột phá, Apple dường như đang chọn lối chơi an toàn để dọn dẹp "đống đổ nát" mà phiên bản tiền nhiệm để lại.

iOS 26 để lại hậu quả cho thế hệ iOS tiếp theo.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, iOS 27 sẽ tập trung chủ yếu vào việc vá lỗi và tối ưu hóa hiệu năng. Đây được xem là động thái bắt buộc sau khi iOS 26 trở thành một trong những phiên bản phần mềm dính nhiều "phốt" nhất lịch sử, khiến ngay cả những iFan trung thành nhất cũng phải quay lưng. Thay vì thay đổi giao diện, Apple sẽ chỉ tinh chỉnh nhẹ dựa trên ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass đã ra mắt từ năm ngoái.

Điểm sáng duy nhất có thể cứu vãn sự kỳ vọng của người dùng chính là sự nâng cấp mạnh mẽ cho Siri. Apple được cho là sẽ tích hợp sâu chatbot AI và công nghệ của Gemini để biến trợ lý ảo này trở nên thông minh hơn. Tuy nhiên, ngoài "cú hích" về AI, sự kiện WWDC 26 (dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6/2026) được dự báo sẽ là một nốt trầm trong lịch sử phát triển phần mềm của hãng công nghệ Mỹ.

Sự trì trệ của Apple lại là cơ hội vàng cho đối thủ. Trong khi iOS 27 loay hoay sửa lỗi, Samsung đã tiến vào kỷ nguyên One UI 8.5 với sự hoàn thiện cực cao về trải nghiệm người dùng và tính năng AI thực thụ. Thậm chí, Android 17 trên các dòng Pixel sắp tới cũng đang "học hỏi" phong cách thiết kế của Apple nhưng với tốc độ cải tiến nhanh hơn gấp bội.

One UI 8.5 của Samsung.

Liệu việc tập trung vào chất lượng có giúp Apple giữ chân người dùng, hay đây sẽ là thời điểm đánh dấu sự thống trị về phần mềm của phe Android? Câu trả lời sẽ dần sáng tỏ vào tháng 6 tới.