Giá iPad tháng 1/2026: Chỉ từ 8,49 triệu đồng

Bước sang tháng 1/2026, thị trường máy tính bảng tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý của dòng iPad. Sau mùa mua sắm cuối năm sôi động, mức giảm giá của iPad đã dần hạ nhiệt. Sản phẩm thấp nhất có giá chỉ từ 8,49 triệu đồng. Đây được xem là thời điểm khá thuận lợi cho người dùng phổ thông, học sinh sinh viên cũng như người làm việc văn phòng đang tìm kiếm một thiết bị gọn nhẹ, ổn định và có vòng đời sử dụng dài.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, iPad 11 hiện là mẫu có giá thấp nhất trong danh mục iPad. So với thời điểm mới ra mắt, mức giá này đã giảm nhẹ. Với màn hình 11 inch, chip A16 Bionic mạnh mẽ và cổng USB-C, mẫu iPad này đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, xem phim, lướt web và xử lý công việc nhẹ.

Ảnh minh họa.

Ở phân khúc cao hơn, iPad Pro M5 là "đỉnh cao" công nghệ với chip xử lý M5 cực mạnh. Người dùng có thể tùy chọn 2 phiên bản: 11 inch và 13 inch. Tuy nhiên, nhiều phiên bản có bộ nhớ trong lớn đang ở tình trạng "cháy" hàng, chỉ còn một số phiên bản 256GB và 512GB.

Bảng giá iPad tháng 1/2026:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPad A16 Wifi 128GB 9.79 8.49 256GB 12.59 11.59 5G 128GB 13.99 12.99 iPad mini 7 Wifi 128GB 13.79 11.79 256GB 16.49 14.49 512GB 22.09 19.99 5G 128GB 17.89 15.89 iPad Air M3 11 inch Wifi 128GB 16.69 15.79 256GB 19.39 19.09 512GB 24.99 24.49 5G 128GB 20.79 20.49 iPad Air M3 13 inch Wifi 128GB 22.09 21.79 5G 26.19 25.89 iPad Pro M5 11 inch Wifi 256GB 29.99 - 512GB 35.59 - iPad Pro M5 13 inch Wifi 256GB 39.99 - 512GB 45.59 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 04/01/2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.