Giá iPad tháng 1/2026: Chỉ từ 8,49 triệu đồng

Nhìn chung, mức giảm của dòng iPad trong tháng 1/2025 khá nhẹ, chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Bước sang tháng 1/2026, thị trường máy tính bảng tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý của dòng iPad. Sau mùa mua sắm cuối năm sôi động, mức giảm giá của iPad đã dần hạ nhiệt. Sản phẩm thấp nhất có giá chỉ từ 8,49 triệu đồng. Đây được xem là thời điểm khá thuận lợi cho người dùng phổ thông, học sinh sinh viên cũng như người làm việc văn phòng đang tìm kiếm một thiết bị gọn nhẹ, ổn định và có vòng đời sử dụng dài.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, iPad 11 hiện là mẫu có giá thấp nhất trong danh mục iPad. So với thời điểm mới ra mắt, mức giá này đã giảm nhẹ. Với màn hình 11 inch, chip A16 Bionic mạnh mẽ và cổng USB-C, mẫu iPad này đáp ứng tốt các nhu cầu học tập, xem phim, lướt web và xử lý công việc nhẹ.

Ở phân khúc cao hơn, iPad Pro M5 là "đỉnh cao" công nghệ với chip xử lý M5 cực mạnh. Người dùng có thể tùy chọn 2 phiên bản: 11 inch và 13 inch. Tuy nhiên, nhiều phiên bản có bộ nhớ trong lớn đang ở tình trạng "cháy" hàng, chỉ còn một số phiên bản 256GB và 512GB.

Bảng giá iPad tháng 1/2026:

Tên iPad Kết nối Bộ nhớ trong

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

iPad A16

 Wifi 128GB 9.79

8.49
256GB 12.59

11.59
5G

128GB

 13.99

12.99

iPad mini 7

Wifi

128GB

13.79

11.79

256GB

16.49

14.49
512GB 22.09

19.99

5G

 128GB 17.89

15.89

iPad Air M3 11 inch

 Wifi

128GB

 16.69

15.79
256GB

19.39

19.09

512GB

24.99

24.49
5G

128GB

20.79

20.49

iPad Air M3 13 inch

 Wifi

128GB

 22.09

21.79

5G

 26.19

25.89

iPad Pro M5 11 inch

 Wifi 256GB

29.99

 -

512GB

 35.59 -

iPad Pro M5 13 inch

Wifi

256GB

39.99

 -
512GB

45.59

 -

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 04/01/2026, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.

6 sản phẩm ấn tượng sẽ được Apple công bố trong năm 2026

Dưới đây là danh sách 6 sản phẩm Apple thú vị đáng mong chờ trong năm 2026 theo tổng hợp từ chuyên trang 5to9Mac.

