Những smartphone giá rẻ tốt nhất năm 2025

Mua một chiếc smartphone mới với ngân sách eo hẹp giờ đây không còn là “thoả hiệp” nữa. Cuối năm 2025, nhiều hãng đã mang những công nghệ từng chỉ có ở phân khúc cao cấp xuống các mẫu máy giá rẻ. Người dùng vẫn có màn hình lớn, tốc độ mượt, pin “trâu” và thiết kế đẹp. Với nhu cầu thực tế như nghe gọi, xem video, dùng ứng dụng hay chụp ảnh thường ngày, người dùng không còn nhất thiết phải chi tiền cho flagship.

Những smartphone giá rẻ giờ đây đã không còn là “hạ cấp”, phù hợp với nhu cầu thực tế của nhiều người. Ảnh: Notebookcheck

Bài viết này sẽ điểm qua 5 mẫu smartphone đáng mua nhất với mức giá dưới 200 USD, giúp người dùng chọn đúng chiếc máy phù hợp với nhu cầu thực tế.

Galaxy M36: định nghĩa lại giá trị của phân khúc thấp

Galaxy M36 cho thấy smartphone giá rẻ đã tiến xa đến mức nào. Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 6,7 inch sắc nét, độ sáng cao, tần số quét 120Hz đem lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, nhẹ nhàng. Lớp kính cường lực dày dặn giúp tăng khả năng chống va đập, đặc biệt đáng giá trong tầm tiền này.

Hiệu năng đến từ chip Exynos 1380 với bốn nhân A78 mạnh mẽ, đủ sức xử lý ứng dụng, xem video hay đa nhiệm mượt. Kết hợp RAM lên đến 8GB, máy hoạt động ổn định, ít xảy ra tình trạng chậm hay giật.

Camera là điểm mạnh của M36. Cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung, giúp ảnh sắc nét hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Camera góc rộng hữu ích khi chụp nhóm hoặc phong cảnh, trong khi camera macro phục vụ chụp cận cảnh. Khả năng quay video ổn định cũng đáng khen.

Viên pin 5000mAh dễ dàng trụ vững cả ngày, đi kèm sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ. Giao diện sạch, cùng cam kết cập nhật lâu dài biến Galaxy M36 trở thành lựa chọn vững chắc.

vivo Y39: “chiến binh” pin trâu, siêu bền

vivo Y39 hướng đến hai yếu tố: pin và độ bền. Máy trang bị màn hình LCD 6,68 inch với tần số quét 120Hz. Dù không đạt Full HD, màn hình vẫn rất sáng, đảm bảo khả năng sử dụng tốt ngoài trời nắng.

Bên trong là chip Snapdragon 4 Gen 2 sản xuất trên tiến trình 4nm, giúp tiết kiệm điện và tỏa nhiệt thấp. Không phải dành cho game nặng, nhưng đủ cho sử dụng hằng ngày. RAM 8GB giúp chuyển đổi ứng dụng mượt mà.

Điểm nổi bật nhất chính là độ bền. Máy đạt chuẩn chống bụi và nước, phù hợp với người làm việc ngoài trời hoặc môi trường khắc nghiệt. Trong tầm giá này, rất hiếm thiết bị có độ tin cậy phần cứng tương tự.

Pin 6500mAh cực lớn, cho phép dùng hơn một ngày rưỡi, thậm chí hai ngày với mức sử dụng vừa phải. Sạc nhanh 44W tăng thêm tiện lợi. Y39 sinh ra cho những ai coi trọng pin và độ bền hơn tất cả.

Galaxy A26 5G: cân bằng mọi yếu tố

Galaxy A26 5G mang đến sự kết hợp hài hòa giữa màn hình, hiệu năng và tính năng bổ trợ. Máy dùng màn hình AMOLED 6,7 inch Full HD+, 120Hz với màu đen sâu, hình ảnh sống động và chuyển động mượt.

Hiệu năng tiếp tục đến từ Exynos 1380 nên trải nghiệm tương tự M36: nhanh, ổn định, ít lag. Khả năng mở rộng bộ nhớ lên đến 1TB bằng thẻ nhớ là lợi thế lớn cho ai lưu nhiều dữ liệu.

Camera 50MP chống rung quang học mang lại ảnh đêm tốt, camera góc rộng hữu ích và camera trước đáp ứng nhu cầu gọi video, livestream. Máy còn sở hữu loa kép, jack 3.5mm và khả năng chống nước IP67 – những điểm cộng hiếm gặp ở tầm giá rẻ.

Galaxy A26 phù hợp với người muốn một chiếc máy “không có điểm yếu lớn”, cân bằng mọi nhu cầu hằng ngày.

Redmi Note 15: màn hình đẹp, hiệu năng vượt tầm

Redmi Note 15 tập trung mạnh vào màn hình và sức mạnh xử lý. Màn hình AMOLED 6,77 inch sắc nét, độ sáng cao, tần số quét mượt, kèm tốc độ cảm ứng nhanh rất thích hợp cho người dùng thích game hoặc thao tác nhanh.

Chip Snapdragon 6 Gen 3 mang lại hiệu năng mạnh mẽ so với mặt bằng chung dưới 200 USD. Với RAM lên đến 12GB, việc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc trở nên nhẹ nhàng.

Camera chính 50MP với cảm biến lớn giúp ảnh sáng, rõ và giữ chi tiết tốt cả ban ngày lẫn thiếu sáng. Cảm biến vân tay dưới màn hình tạo cảm giác cao cấp hơn.

Pin 5800mAh cho thời lượng sử dụng dài, sạc nhanh 45W giúp nạp năng lượng nhanh chóng. Máy còn có loa stereo và NFC, hoàn thiện giá trị sử dụng tổng thể.

Poco M7 Plus: khi pin là ưu tiên số một

Poco M7 Plus hướng thẳng đến nhóm người dùng cần máy lớn, pin cực “trâu”. Màn hình LCD 6,9 inch khổng lồ với tần số quét 144Hz đem lại chuyển động cực mượt, đặc biệt hữu ích khi xem phim hay chơi game, dù màu sắc không sánh bằng AMOLED.

Chip Snapdragon 6s Gen 3 đủ đáp ứng nhu cầu thường ngày và game nhẹ. RAM lớn giúp máy duy trì nhiều ứng dụng nền ổn định.

Điểm “ăn tiền” là viên pin 7000mAh – một trong những viên pin lớn nhất hiện nay trong tầm giá. Với mức sử dụng thông thường, hai ngày dùng là điều hoàn toàn khả thi. Việc máu hỗ trợ sạc nhanh và sạc ngược càng tăng tính hữu dụng. Camera chỉ ở mức đủ dùng, máy hơi nặng, nhưng đó là đánh đổi hợp lý cho thời lượng pin tuyệt vời.

Mỗi chiếc smartphone trong danh sách này đều phục vụ một nhóm người dùng khác nhau: có máy mạnh về màn hình, có máy bền bỉ, có máy pin “trâu”, có máy cân bằng toàn diện. Không chiếc nào hoàn hảo, nhưng tất cả đều mang lại giá trị vượt xa mức giá dưới 200 USD. Nếu lựa chọn đúng theo nhu cầu, người dùng ngân sách thấp giờ đây không còn phải chấp nhận những thiết bị yếu kém như trước nữa.