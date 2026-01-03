Lộ giá Galaxy S26 Series, không đắt hơn Galaxy S25

Theo báo cáo của tờ Maeil Business Newspaper (Hàn Quốc), các flagship năm 2026 của Samsung sẽ có giá tương đương với các sản phẩm tiền nhiệm năm 2025. Điều này có nghĩa là dòng Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 và Galaxy Z Flip 8 sẽ có giá bán giống như thế hệ năm ngoái.

Samsung muốn duy trì vị thế thống trị

Các báo cáo trước đây cho thấy, Samsung sẽ tăng giá Galaxy S26 Series để đối phó với chi phí linh kiện tăng cao và đồng tiền Hàn Quốc suy yếu. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất, "gã khổng lồ" Hàn Quốc đã quyết định giữ nguyên giá bán trong năm thứ tư liên tiếp. Do đó, Galaxy S26 sẽ có giá khởi điểm 799 USD (khoảng 21 triệu đồng), Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra sẽ có giá bán từ 999 USD (khoảng 26,2 triệu đồng) và 1.299 USD (khoảng 34,1 triệu đồng).

Hình ảnh tin đồn về dòng Galaxy S26.

Samsung không muốn mất thị phần vào tay Apple và các công ty Trung Quốc bằng cách tăng giá các flagship sắp ra mắt của mình. Theo nguồn tin Ice Universe, dòng Galaxy S26 có thể được trình làng vào tháng 2, bán ra vào đầu tháng 3.

Việc giữ nguyên giá cũng áp dụng cho các điện thoại màn hình gập của Samsung. Do đó, Galaxy Z Fold 8 sẽ tiếp tục có giá khởi điểm là 1.999 USD (khoảng 52,5 triệu đồng), Galaxy Z Flip 8 tiêu chuẩn sẽ được bán với giá 1.099 USD (khoảng 28,9 triệu đồng).

Tuy nhiên, Samsung sẽ không hoàn toàn từ bỏ tăng trưởng doanh thu. Báo cáo cho biết, công ty sẽ tăng giá một số mẫu thuộc dòng Galaxy A.

Một quyết định khôn ngoan

Ngoài những thay đổi nhỏ về thiết kế và chip nhanh hơn, Galaxy S26 sẽ là một bản cập nhật nhẹ. Samsung sẽ tích hợp sâu hơn các tính năng AI để tạo sự khác biệt cho thiết bị. Samsung đã đưa ra một quyết định thông minh khi giữ nguyên giá cho các điện thoại flagship của mình, vốn đã quá đắt.

Tin đồn về dòng Galaxy S26.

Mặt khác, người dùng có thể dễ chấp nhận hơn việc tăng giá dòng Galaxy A vì dòng sản phẩm này bao gồm các điện thoại tầm trung và giá rẻ. Và vì dòng Galaxy A là dòng sản phẩm chủ lực về doanh số, chúng có thể bù đắp hiệu quả cho lợi nhuận thấp hơn của các dòng Galaxy S và Galaxy Z cao cấp.

Dòng Galaxy S26 đang gặp nhiều khó khăn. Ngay cả khi hãng giữ ở mức giá hiện tại, dòng sản phẩm này cũng có thể gặp khó khăn vì chúng ít mang lại sự mới mẻ.