Giá máy giặt Samsung Inverter cuối tháng 9: Giảm kịch kim 15 triệu đồng

Giữa “cơn bão” khuyến mãi đang lan rộng khắp thị trường điện máy cuối tháng 9, nhiều dòng máy giặt Samsung Inverter cũng đang được giảm giá kịch kim lên tới 15 triệu đồng. Đây là mức giảm không dễ gặp trong phân khúc máy giặt cao cấp.

Ảnh minh họa.

Không chỉ là thiết bị gia dụng đơn thuần, máy giặt Samsung Inverter từ lâu đã được biết đến với khả năng tiết kiệm điện nước, vận hành êm ái và tích hợp nhiều công nghệ chăm sóc quần áo thông minh. Trong thời điểm người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, bền bỉ và tối ưu chi phí, việc sở hữu một chiếc máy giặt “chuẩn công nghệ Hàn” với mức giá “hạ nhiệt” mạnh mẽ rõ ràng là cơ hội khó bỏ lỡ.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử lớn, loạt model từ phổ thông đến cao cấp của Samsung đều đồng loạt điều chỉnh giá. Bên cạnh mức giảm trực tiếp hàng chục triệu đồng, nhiều nơi còn kèm quà tặng thiết thực như bình siêu tốc, máy sấy tóc, gói bảo hành mở rộng hoặc voucher mua sắm. Điều này không chỉ kích cầu thị trường mà còn giúp người mua có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách.

Bảng giá máy giặt Samsung Inverter tháng 9:

Tên máy giặt Samsung Inverter Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Samsung Inverter WA95CG4545BDSV 9.5 kg 7.89 5.99 Máy giặt Samsung AI Inverter WW90TP44DSB/SV 9kg 12.79 7.99 Máy giặt Samsung Inverter WA80F13S5BSV 13 kg 11.59 7.99 Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5745BVSV 12 kg 9.89 8.44 Máy giặt Samsung Inverter WW95TA046AX/SV 9.5 kg 10.79 8.49 Máy giặt Samsung Inverter WW12CGC04DABSV 12 kg 14.29 8.99 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LESV 10 kg 13.59 9.19 Máy giặt Samsung Inverter WA80F15S5CSV 15 kg 12.79 9.94 Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter WW10DB7U34GWSV 10 kg 14.49 9.99 Máy giặt Samsung Inverter WA14CG5886BVSV 14 kg 13.69 10.49 Máy giặt Samsung Inverter WW12CB944DGBSV 12 kg 16.59 10.74 Máy giặt Samsung Inverter WA80F15B6BSV 15 kg 13.79 11.09 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CG604DLBSV 12 kg 16.69 12.14 Máy giặt Samsung Inverter WA80F19B9BSV 19 kg 17.39 12.59 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CGP44DSBSV 12 kg 17.69 12.94 Máy giặt Samsung Inverter WA80F21B9BSV 21 kg 19.59 14.94 Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGHSV 14 kg 18.19 14.99 Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGBSV 14 kg 19.39 16.44 Máy giặt Samsung Inverter WA23A8377GV/SV 23 kg 18.59 18.14 Máy giặt sấy Samsung Bespoke Inverter WD12DB7B85GBSV giặt 12 kg - sấy 7 kg 23.49 18.19 Máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Inverter WD14BB944DGMSV giặt 14 kg - sấy 8 kg 23.09 19.44 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Inverter Bespoke AirDresser 3 móc DF60A8500EG/SV 6 kg 39.29 24.99 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 3 móc DF18CB8600ERSV 46.19 37.44 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 5 móc DF24CB9900CRSV 63.89 52.44 Máy giặt sấy Samsung AI Combo Heatpump Inverter WD25DB8995BZSV giặt 25 kg - sấy 15 kg 74.69 59.9

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 29/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.