Giá máy giặt Samsung Inverter cuối tháng 9: Giảm kịch kim 15 triệu đồng

Sự kiện: Máy giặt
Khi nhu cầu giặt giũ mùa mưa bão tăng cao cũng là lúc các sản phẩm máy giặt Inverter tiết kiệm điện được lên ngôi.

Giữa “cơn bão” khuyến mãi đang lan rộng khắp thị trường điện máy cuối tháng 9, nhiều dòng máy giặt Samsung Inverter cũng đang được giảm giá kịch kim lên tới 15 triệu đồng. Đây là mức giảm không dễ gặp trong phân khúc máy giặt cao cấp.

Không chỉ là thiết bị gia dụng đơn thuần, máy giặt Samsung Inverter từ lâu đã được biết đến với khả năng tiết kiệm điện nước, vận hành êm ái và tích hợp nhiều công nghệ chăm sóc quần áo thông minh. Trong thời điểm người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, bền bỉ và tối ưu chi phí, việc sở hữu một chiếc máy giặt “chuẩn công nghệ Hàn” với mức giá “hạ nhiệt” mạnh mẽ rõ ràng là cơ hội khó bỏ lỡ.

Theo ghi nhận tại nhiều hệ thống bán lẻ và sàn thương mại điện tử lớn, loạt model từ phổ thông đến cao cấp của Samsung đều đồng loạt điều chỉnh giá. Bên cạnh mức giảm trực tiếp hàng chục triệu đồng, nhiều nơi còn kèm quà tặng thiết thực như bình siêu tốc, máy sấy tóc, gói bảo hành mở rộng hoặc voucher mua sắm. Điều này không chỉ kích cầu thị trường mà còn giúp người mua có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách.

Bảng giá máy giặt Samsung Inverter tháng 9:

Tên máy giặt Samsung Inverter

 Khối lượng giặt

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

Máy giặt Samsung Inverter WA95CG4545BDSV

9.5 kg

 7.89

5.99

Máy giặt Samsung AI Inverter WW90TP44DSB/SV

9kg

 12.79

7.99

Máy giặt Samsung Inverter WA80F13S5BSV

13 kg

 11.59

7.99

Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5745BVSV

12 kg

 9.89

8.44

Máy giặt Samsung Inverter WW95TA046AX/SV

9.5 kg

 10.79

8.49

Máy giặt Samsung Inverter WW12CGC04DABSV

12 kg

 14.29

8.99

Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LESV

10 kg

 13.59

9.19

Máy giặt Samsung Inverter WA80F15S5CSV

15 kg

 12.79

9.94

Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter WW10DB7U34GWSV

10 kg

 14.49

9.99

Máy giặt Samsung Inverter WA14CG5886BVSV

14 kg

 13.69

10.49

Máy giặt Samsung Inverter WW12CB944DGBSV

12 kg

 16.59

10.74

Máy giặt Samsung Inverter WA80F15B6BSV

15 kg

 13.79

11.09

Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CG604DLBSV

12 kg

 16.69

12.14

Máy giặt Samsung Inverter WA80F19B9BSV

19 kg

 17.39

12.59

Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CGP44DSBSV

12 kg

 17.69

12.94

Máy giặt Samsung Inverter WA80F21B9BSV

21 kg

 19.59

14.94

Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGHSV

14 kg

 18.19

14.99

Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGBSV

14 kg

 19.39

16.44

Máy giặt Samsung Inverter WA23A8377GV/SV

23 kg

18.59

18.14

Máy giặt sấy Samsung Bespoke Inverter WD12DB7B85GBSV

giặt 12 kg - sấy 7 kg

 23.49

18.19

Máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Inverter WD14BB944DGMSV

giặt 14 kg - sấy 8 kg

 23.09

19.44

Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Inverter Bespoke AirDresser 3 móc DF60A8500EG/SV

 6 kg 39.29

24.99

Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 3 móc DF18CB8600ERSV

 46.19

37.44

Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 5 móc DF24CB9900CRSV

 63.89

52.44

Máy giặt sấy Samsung AI Combo Heatpump Inverter WD25DB8995BZSV

giặt 25 kg - sấy 15 kg

 74.69

59.9

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 29/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Theo An Nhiên

Nguồn: [Link nguồn]

30/09/2025 15:20 PM (GMT+7)
