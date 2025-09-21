Giá máy giặt Panasonic Inverter tháng 9: Giảm tối đa 18 triệu đồng

Khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm tiết kiệm điện, bền bỉ và nhiều công nghệ thông minh, Panasonic là 1 trong số những thương hiệu gia dụng Nhật Bản lâu đời tiếp tục khẳng định sức hút với loạt máy giặt Inverter. Bước sang tháng 9, nhiều sản phẩm ghi nhận mức giảm sâu lên tới 18 triệu đồng. Đây được xem là cơ hội hiếm có để người tiêu dùng sở hữu những chiếc máy giặt hiện đại với chi phí tối ưu.

Ảnh minh họa.

Máy giặt Panasonic Inverter vốn nổi tiếng với khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng, cùng những công nghệ giặt tiên tiến như StainMaster+ loại bỏ vết bẩn cứng đầu, nanoe kháng khuẩn khử mùi hay hệ thống ActiveFoam tạo bọt mịn thẩm thấu sâu vào từng sợi vải.

Với mức giá được điều chỉnh mạnh tay, không chỉ phân khúc tầm trung mà ngay cả các model cao cấp, trước đây vốn chỉ phù hợp với nhóm khách hàng thu nhập cao, nay cũng trở nên dễ tiếp cận hơn.

Ảnh minh họa.

Theo ghi nhận từ các siêu thị điện máy, nhu cầu nâng cấp thiết bị giặt giũ của người dân sau mùa hè tăng đáng kể, đặc biệt tại các đô thị lớn. Chính sách giảm giá của các đơn vị phân phối cho dòng máy giặt Panasonic không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư mà còn thúc đẩy sự cạnh tranh sôi động trong phân khúc máy giặt Inverter.

Bảng giá máy giặt Panasonic Inverter tháng 9:

Tên máy giặt Panasonic Inverter Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Panasonic NA-F82Y01DRV 8.2 kg 5.19 4.69 Máy giặt Panasonic NA-F85A9BRV 8.5 Kg 6.19 - Máy giặt Panasonic NA-F90A9BRV 9 kg 7.55 7.29 Máy giặt Panasonic NA-F110A9BRV 11 kg 10.59 8.19 Máy giặt Panasonic NA-F100A9BRV 10 Kg 8.53 8.33 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95X1LRV 9.5 kg 9.02 8.73 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95V1BRV 9.5 Kg 10.5 9.41 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10VR1BV 10.5 Kg 11.87 9.49 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V90FA1LVT 9 kg 11.28 9.6 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10AR1BV 10.5 Kg 10.5 - Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD105X3BV 10.5 Kg 11.97 10.59 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V10FA1LVT 10 kg 12.36 10.99 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115X3BV 11.5 Kg 13.05 11.57 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD11AR1BV 11.5 Kg 11.87 - Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V1BV 12.5 Kg 14.91 11.92 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115V3BV 11.5 Kg 14.23 12.26 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125X3BV 12.5 kg 14.23 12.46 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V105FC1LV giặt 10.5 kg - sấy tiện ích 2 kg 13.24 12.56 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V115FA1LV 11.5 kg 14.62 12.75 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD135X3BV 13.5 kg 15.31 13.24 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD290CEBV 14.5 kg 16.48 14.18 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V4BV 12.5 kg 16.88 14.91 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD180W3BV 18 kg 23.65 21.05 Máy giặt Panasonic Inverter NA-26CVX1AVT 13 kg 33.69 27.44 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Panasonic 3 móc HCC-R340ARXV 51.29 33.57

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 18/9, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.