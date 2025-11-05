Điểm danh những laptop đáng sở hữu nhất cuối năm 2025

Các chuyên gia công nghệ của chuyên trang The Verge đã đánh giá và thử nghiệm rất nhiều mẫu laptop và liên tục cân nhắc xem đâu là lựa chọn tốt nhất và phù hợp nhất.

Dưới đây là 6 laptop đáng sở hữu nhất cuối năm 2025.

1. Laptop tốt nhất - MacBook Air M4

Giá bán từ: 25,19 triệu đồng

MacBook Air M4 của Apple là chiếc laptop tốt nhất cho những ai muốn sở hữu một chiếc máy tính xách tay đơn giản, không rườm rà, không bị quảng cáo hay phần mềm rác làm phiền. Đây là một chiếc laptop năng suất, có thể làm được mọi thứ.

MacBook Air M4.

Phiên bản 13 inch với RAM 16GB có giá khởi điểm khá phải chăng. Sản phẩm cũng có phiên bản 15 inch với giá cao hơn một chút, dành cho những người thích laptop lớn hơn. Thật khó để tìm thấy một chiếc laptop nào khác mang lại sự kết hợp giữa hiệu năng và thời lượng pin tốt trong một khung máy mỏng nhẹ, đặc biệt là ở mức giá này.

2. Chromebook tốt nhất - Lenovo Chromebook Plus 14

Giá bán từ: 749 USD (khoảng 17,9 triệu đồng)

Chromebook Plus 14 của Lenovo là mẫu laptop tốt nhất trong năm 2025 nhờ thông số kỹ thuật ấn tượng và hỗ trợ phần mềm lâu dài. Máy sở hữu màn hình cảm ứng OLED 14 inch FHD (độ phân giải 1920 x 1200 pixel), tốc độ làm mới 60Hz với màu sắc và độ tương phản tuyệt vời cùng với RAM 16GB và ổ SSD 256GB.

Lenovo Chromebook Plus 14.

Bộ vi xử lý MediaTek Kompanio Ultra 910 8 nhân đủ mạnh mẽ để người dùng có thể chuyển đổi giữa các tab Chrome; ứng dụng Android có thể trải rộng trên 2 nửa màn hình vô cùng mượt mà.

3. Máy tính xách tay Snapdragon X tốt nhất - Microsoft Surface Laptop 7th Edition

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

Trong số tất cả các máy tính cá nhân chạy chip Snapdragon Copilot Plus, Microsoft Surface Laptop 7th Edition 13,8 inch và 15 inch nổi bật nhờ sự cân bằng giữa hiệu năng, thời lượng pin và thời gian chờ vượt trội cùng các linh kiện chất lượng (màn hình 120Hz, bàn phím, webcam, trackpad, v.v.).

Microsoft Surface Laptop 7th Edition.

Để đối đầu với MacBook Air, Surface Laptop mang lại trải nghiệm phần cứng tương tự cho một máy tính Windows. Đây là một lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn có một chiếc máy tính xách tay mỏng nhẹ, chạy Windows, có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm.

4. Laptop Windows 16 inch tốt nhất - Asus Zenbook S 16

Giá bán từ: 35,99 triệu đồng

Asus Zenbook S 16.

Asus Zenbook S 16 inch 16 inch là chiếc laptop Windows đẹp nhất, hiệu năng tốt nhất. Sản phẩm cũng mỏng và nhẹ khi cầm lên! Thiết bị có thể xử lý mọi tác vụ, từ check email đến thiết kế đồ họa và chơi game mượt dù không có card đồ họa rời. Nhìn chung, đây là một thiết bị tuyệt vời, đa năng.

5. Laptop chơi game cao cấp tốt nhất - Asus ROG Strix Scar 16 (2025, RTX 5080)

Giá bán từ: 90 triệu đồng

Asus ROG Strix Scar 16 (2025, RTX 5080).

Ứng cử viên sáng giá nhất cho các game thủ là Asus ROG Strix Scar 16 với GPU Nvidia RTX 5080. Đây là lựa chọn hoàn hảo khi chơi game nặng trên laptop. Hiệu năng của 5080 ROG Strix Scar gần bằng hiệu năng của 5090 trên Razer Blade 16 nhưng lại có giá bán rẻ hơn. Laptop của Asus có thiết kế đồ sộ và nặng nề hơn nhưng lại giúp GPU của máy có đủ không gian để tản nhiệt.

6. MacBook tốt nhất cho chỉnh sửa ảnh và video - MacBook Pro (M4 Pro/Max, 16 inch)

Giá bán từ: 63,99 triệu đồng

MacBook Pro 16 inch.

MacBook Pro 16 inch với M4 Pro tiêu chuẩn đi kèm RAM 24GB, SSD 512GB và CPU 14 nhân/GPU 20 nhân. Trong khi đó, phiên bản M4 Max cung cấp RAM 32GB, SSD 1TB, CPU 14 nhân/GPU 32 nhân sẽ có giá bán cao hơn. Cả 2 phiên bản đều có cổng Thunderbolt 5, webcam Center Stage 12 megapixel và tùy chọn màn hình chống chói. Tất cả đều mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho những ai cần màn hình lớn, hiệu năng "trâu".