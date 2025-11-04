Apple chuẩn bị một năm bùng nổ với “cơn mưa” sản phẩm lớn chưa từng có

Trong bản tin “Power On” mới nhất của mình, nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg đã tiết lộ thông tin thú vị về kế hoạch ra mắt sản phẩm của Apple trong năm 2026. Theo Gurman, Apple có thể sẽ giới thiệu tới 15 sản phẩm mới, đánh dấu một năm bận rộn cho gã khổng lồ công nghệ này.

Apple sẵn sàng cho đợt kỷ niệm lớn trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập.

Cụ thể, vào đầu năm 2026, Apple dự kiến sẽ ra mắt các sản phẩm sau:

- iPhone 17e.

- iPad thế hệ thứ 12 với chip A18.

- iPad Air M4.

- MacBook Air M5.

- MacBook Pro M5 Pro.

- MacBook Pro M5 Max.

- Màn hình ngoài mới.

Tiếp theo, vào khoảng tháng 3 và tháng 4, Apple sẽ giới thiệu một phiên bản Siri cải tiến dưới thương hiệu Apple Intelligence. Tính năng mới này sẽ cho phép Siri thực hiện các tác vụ dựa trên ngữ cảnh trong các ứng dụng hỗ trợ, như thêm mặt hàng vào danh sách mua sắm, gửi tin nhắn hoặc phát nhạc. Siri cũng sẽ có khả năng nhận thức bối cảnh cá nhân và nội dung trên màn hình giúp người dùng thực hiện các tác vụ tương ứng.

iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ xuất hiện vào năm sau.

Vào mùa thu, Apple dự kiến sẽ ra mắt:

- Dòng iPhone 18.

- iPhone màn hình gập đầu tiên.

- Apple Watch mới.

Ngoài ra, một số sản phẩm khác có thể ra mắt trong năm 2026 bao gồm:

- Camera an ninh nhà thông minh.

- Máy Mac mini M5.

- Mac Studio mới.

- iPad mini với màn hình OLED.

- MacBook Pro M6 Pro và M6 Max với màn hình cảm ứng OLED.

- Kính thông minh hỗ trợ AI.