Giá iPhone 18 Pro series tháng 10: Nhiều phiên bản dung lượng, màu sắc vẫn "cháy hàng"

Sau hơn 3 tuần mở bán tại Việt Nam, iPhone 18 Pro series vẫn chưa thể đầy đủ các phiên bản dung lượng và màu sắc trên kệ hàng cho iFan mua ngay. Khảo sát ngày 10/10, tùy hệ thống nhưng đa phần vẫn đang "cháy hàng" với iPhone 18 Pro Max 256GB và 512GB màu đỏ burgundy, băng thanh và bạc. Các phiên bản dung lượng cao 1TB và 2TB sẵn hàng hơn với đủ tùy chọn màu sắc.

iPhone 18 Pro Max màu băng thanh là "hàng hot" của năm 2026, bên cạnh sắc đỏ burdundy.

Đối với iPhone 18 Pro, lượng hàng hóa khá phong phú nhưng cũng không đảm bảo 100% sẵn hàng. Chẳng hạn, tại FPT Shop, iPhone 18 Pro bản 256GB đủ mọi lựa chọn về màu sắc nhưng bản 512GB tạm hết hàng với màu băng thanh. Ngược lại, iPhone 18 Pro 1TB lại sẵn hàng màu đỏ burgundy, băng thanh, đen nhưng hết phiên bản màu bạc.

Trong khi hầu hết AAR vẫn đang bán các phiên bản iPhone 18 Pro series còn hàng với đúng giá niêm yết của Apple, thì Minh Tuấn Mobile hiện giảm giá 500.000 đồng cho mọi phiên bản và tùy chọn màu sắc của iPhone 18 Pro để kích cầu. Song với iPhone 18 Pro Max, họ vẫn giữ đúng giá niêm yết cho bản 256GB là 42,99 triệu đồng, bản 512GB là 48,49 triệu đồng, bản 1TB là 61,49 triệu đồng và bản 2TB là 80,99 triệu đồng.

Một nữ iFan vừa "đập hộp" một phiên bản iPhone 18 Pro series ngay trong ngày đầu mở bán tại Việt Nam.

Ba tùy chọn màu sắc "cháy hàng" ở nhiều tùy chọn dung lượng của iPhone 18 Pro Max.

Thú vị là thị trường đã bắt đầu xuất hiện iPhone 18 Pro cũ đẹp, đã kích hoạt bảo hành. Ghi nhận tại CellphoneS, sản phẩm này hiện có hai phiên bản 256GB và 512GB với giá lần lượt là 37,49 triệu đồng (thấp hơn 1,5 triệu đồng so với giá niêm yết) và 43,49 triệu đồng (thấp hơn 2 triệu đồng so với giá niêm yết). Riêng iPhone 18 Pro Max cũ đẹp chưa thấy có tại AAR này.

Về sản phẩm, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, gồm CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Apple cho biết băng thông bộ nhớ của A20 Pro cao hơn 50% so với A19 Pro, trong khi GPU nhanh hơn tới 40%.

Điểm đáng chú ý trên bộ đôi này là camera 48MP Fusion Main với khẩu độ tùy chỉnh. Đây là lần đầu Apple đưa khả năng điều khiển khẩu độ lên iPhone, với cơ chế sáu lưỡi cắt bằng laser giúp chuyển đổi giữa các mức khẩu độ. Camera có thể mở rộng khẩu độ xuống ƒ/1.48 để cải thiện khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng.

Ứng dụng Camera cũng được bổ sung các công cụ điều khiển Pro, cho phép người dùng điều chỉnh thủ công khẩu độ, tốc độ màn trập và cân bằng trắng, đồng thời sử dụng biểu đồ histogram để kiểm tra mức độ phơi sáng. Bộ đôi còn hỗ trợ Hình ảnh Tham chiếu của Apple nhằm giúp xác định tính xác thực của ảnh chụp.

Apple đồng thời cải tiến hệ thống tản nhiệt bằng buồng hơi thế hệ mới. Diện tích bề mặt của buồng hơi lớn gấp ba lần thế hệ trước trên iPhone 17 Pro, giúp hiệu năng duy trì cao hơn tới 40%. Về pin, iPhone 18 Pro có thể sạc tới 50% trong khoảng 15 phút bằng kết nối có dây hoặc 30 phút khi sạc không dây. iPhone 18 Pro Max cho thời gian sử dụng lên tới 29 giờ khi sạc đầy.

Bảng giá iPhone 18 Pro series tháng 10:

Sản phẩm Dung lượng Màu sắc Giá (triệu đồng) Đỏ burgundy Băng thanh Bạc Đen iPhone 18 Pro Max 256GB - - - x 41,99 512GB - - - x 48,49 1TB x x x x 61,49 2TB x x x x 80,99 iPhone 18 Pro 256GB x x x x 38,99 512GB x - x x 45,49 1TB x x - x 58,49 2TB x x x x 77,99

* Giá tham khảo ngày 10/10/2026.

* (x) là sẵn hàng, (-) là tạm hết hàng.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.