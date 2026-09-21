Giá iPhone 16 Pro và Pro Max cũ đẹp sau 3 ngày iPhone 18 Pro series lên kệ

iPhone 18 Pro series gồm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, đã chính thức được bán ra thị trường Việt Nam. Sản phẩm có nhiều nâng cấp về phần cứng nhưng ngoại hình không thay đổi so với iPhone 17 Pro series, trong đó có việc giữ nguyên khung titan và vỏ nhôm - kính như dòng iPhone tiền nhiệm. Dù vậy, hàng trăm ngàn iFan vẫn sẵn sàng lên đời để có trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt chọn màu đỏ "burgundy" và xanh băng thanh.

Ngược lại, không ít người cho biết họ vẫn yêu thích khung titan và mặt lưng kính bóng trên iPhone 16 series hơn. Trong bối cảnh iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max mới còn khá nhỏ giọt trên các kệ hàng, người tiêu dùng muốn sở hữu một phiên bản Pro series của dòng máy này thường sẽ tìm sản phẩm likenew (máy đã qua sử dụng, tình trạng còn mới).

iPhone 16 Pro series cũ được săn đón nhờ mặt lưng kính bóng sang trọng.

Ghi nhận tại Minh Tuấn Mobile, lượng máy likenew rất phong phú với đủ mọi phiên bản dung lượng và màu sắc của iPhone 16 Pro series. Trong đó, iPhone 16 Pro Max cũ đẹp các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB có giá tương ứng là 24,79 triệu đồng, 25,79 triệu đồng và 27,19 triệu đồng.

Còn iPhone 16 Pro 128GB cũ đẹp tại đây có giá 19,49 triệu đồng, trong khi phiên bản 256GB cũ đẹp giá 21,09 triệu đồng. Song, khá ngược đời khi iPhone 16 Pro 1TB cũ đẹp dung lượng cao hơn nhưng giá lại có thấp hơn phiên bản 512GB cũ đẹp, cụ thể là 23,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng.

CellphoneS cũng đang đủ hàng với iPhone 16 Pro series cũ đẹp với giá từ 19,49 triệu đồng cho iPhone 16 Pro 256GB. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max cũ đẹp khởi điểm từ 26,29 triệu đồng cho bản 256GB, 28,79 triệu đồng cho bản 512GB và 31,79 triệu đồng cho bản 1TB cao nhất.

Hay tại Di Động Việt, iPhone 16 Pro 128GB cũ đẹp đang có giá 20,99 triệu đồng và 22,99 triệu đồng cho bản 256GB, hiện không còn hàng với iPhone 16 Pro cũ dung lượng 512GB và 1TB. Họ cũng chỉ còn iPhone 16 Pro Max cũ với phiên bản 256GB (giá 25,99 triệu đồng) và 512GB (giá 28,39 triệu đồng), không sẵn hàng với bản 1TB.

"So với thời điểm trước khi thế hệ mới lên kệ, chúng tôi ghi nhận lượng khách tìm mua iPhone 16 Pro cũ tăng rõ rệt, cho thấy một bộ phận người dùng đang quan tâm đến các thế hệ trước để có mức giá dễ tiếp cận hơn. Trong đó, iPhone 16 Pro Max 256GB cũ đẹp là một trong những phiên bản được khách hàng tìm kiếm nhiều kể từ sau thời điểm iPhone 18 Pro series mở bán", đại diện hệ thống thông tin.

iPhone 16 series sở hữu khung titan cứng cáp.

Về sản phẩm, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max được nâng tầm với khung viền titan nhẹ và bền bỉ, cùng viền màn hình mỏng nhất trong các đời iPhone tính tới thời điểm mới ra mắt. Mẫu Pro còn nổi bật với màn hình ProMotion 120Hz, chip A18 Pro trên dòng Pro không chỉ tăng tốc độ xử lý mà còn hỗ trợ công nghệ tản nhiệt tiên tiến. Hệ thống camera có cảm biến chính 48MP, đi kèm tính năng zoom quang học 5x.

Bảng giá tham khảo iPhone 16 Pro series tháng 9/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá tham khảo (triệu đồng) iPhone 16 Pro 128GB 19,49 256GB 21,09 512GB 23,99 1TB 24,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 24,79 512GB 25,79 1TB 27,19

* Giá tham khảo ngày 20/9/2026.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.