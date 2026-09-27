Giá iPhone 15 tăng "sốc", chỉ còn 2 lựa chọn trên kệ hàng

Tháng 9/2026, trong khi nhiều tín đồ công nghệ háo hức nâng cấp lên iPhonw 18 Pro series thì vẫn có không ít người tiêu dùng khác lại mong đợi giá của iPhone 15 series giảm để có cơ hội sở hữu mẫu điện thoại này. Dù vậy, lượng máy iPhone 15 series VN/A mới 100% tại Việt Nam đã không còn quá nhiều lựa chọn.

Giá iPhone 15 series tại một AAR, chỉ còn iPhone 15 thường 128GB và 256GB.

Ghi nhận vào ngày 26/9, iPhone 15 thường 128GB là phiên bản có giá rẻ nhất trong toàn bộ series, khởi điểm từ 21,99 triệu đồng tại TGDĐ, 21,79 triệu đồng cùng tại FPT Shop và CellphoneS. Còn phiên bản 256GB hiện đang được các AAR nói trên niêm yết tương ứng là 23,79 triệu đồng, 24,69 triệu đồng và 24,99 triệu đồng.

Riêng Minh Tuấn Mobile đang niêm yết giá tốt hơn là 21,59 triệu đồng cho iPhone 15 thường 128GB, thấp hơn từ 200.000 - 400.000 đồng so với các đối thủ. Tương tự, phiên bản 256GB giá 23,69 triệu đồng là rẻ hơn từ 100.000 đồng cho tới 1,3 triệu đồng tùy đối thủ.

Đáng chú ý, trong tất cả các AAR được khảo sát, chỉ duy nhất một AAR còn niêm yết iPhone 15 thường 256GB với giá 29,29 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhấn vào sản phẩm thì không thể đặt hàng mà chỉ có tùy chọn "Tư vấn ngay".

So với tháng trước, các mức giá nói trên đều đã tăng 2 - 3 triệu đồng. Còn nhớ vào giữa tháng trước, iPhone 15 series cũng chỉ còn hai tùy chọn là iPhone 15 thường 128GB và iPhone 15 thường 256GB với giá lần lượt 18,31 triệu đồng và 21,29 - 21,31 triệu đồng.

Hiện, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn tiếp tục vắng bóng trên các kệ hàng lớn nói trên.

Về sản phẩm, dòng iPhone 15 được Apple ra mắt vào năm 2023 với nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế và tính năng. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là cổng sạc USB Tye-C thay thế Lightning, mang lại sự tiện lợi và khả năng tương thích cao hơn so với iPhone 14 trở về trước.

iPhone 15 series duy trì phong cách viền vuông vức nhưng sử dụng chất liệu titan siêu nhẹ trên các phiên bản Pro, giúp giảm trọng lượng đáng kể so với các thế hệ trước. Đồng thời, Dynamic Island cũng trở thành tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản, nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Trong khi iPhone 15 và 15 Plus được trang bị chip A16 Bionic, thì hai phiên bản Pro và Pro Max sử dụng chip A17 Pro. Camera trên dòng iPhone 15 cũng được cải tiến với cảm biến chính 48MP trên toàn bộ các phiên bản, giúp cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng và chi tiết hình ảnh. Đặc biệt, iPhone 15 Pro Max sở hữu camera tele 5x, mang lại khả năng zoom xa ấn tượng.

Bảng giá iPhone 15 series tháng 9/2026:

Sản phẩm Dung lượng Giá (triệu đồng) TGDĐ FPT Shop iPhone 15 128GB 21,99 21,79 256GB 24,99 23,79 512GB - - iPhone 15 Plus 128GB - - 256GB - - 512GB - - iPhone 15 Pro 128GB - - 256GB - - 512GB - - 1TB - - iPhone 15 Pro Max 256GB - - 512GB - - 1TB - -

* Giá tham khảo ngày 26/9.

* (-) là hết hàng.

* Giá có thể có thay đổi từ AAR.