Gói YouTube Premium giá rẻ được Google tung thêm hai "quyền năng" đáng giá

Google vừa có một động thái khiến giới công nghệ bất ngờ khi quyết định "tặng không" hai tính năng cao cấp nhất cho gói thuê bao giá rẻ YouTube Premium Lite. Theo thông báo mới nhất trên blog của hãng, gói Lite (vốn có mức giá siêu mềm chỉ khoảng 200.000 đồng/tháng) sẽ chính thức được bổ sung:

- Phát trong nền: Cho phép người dùng tắt màn hình điện thoại hoặc chuyển sang lướt Facebook, trả lời tin nhắn mà video/nhạc vẫn phát bình thường.

- Xem ngoại tuyến: Hỗ trợ tải video về máy để xem khi không có mạng (rất tiện khi đi máy bay hay đến vùng sóng yếu).

Gói YouTube Lite được nâng tầm sức mạnh.

Trước đây, sự thiếu vắng của khả năng phát trong nền chính là rào cản lớn nhất khiến nhiều người quay lưng với gói Lite. Nhưng giờ đây, Google đã chính thức gỡ bỏ rào cản đó mà không hề tăng thêm một xu nào vào giá cước.

Gói Premium Lite được coi là "chân ái" dành cho những người thích xem video giải trí, nghe podcast, cày review phim mà không muốn bị gián đoạn bởi những đốm vàng quảng cáo trên thanh thời lượng.

Đổi lại mức giá rẻ, người dùng sẽ không có YouTube Music (không quảng cáo) và thỉnh thoảng vẫn có thể thấy vài quảng cáo nhỏ khi đang lướt tìm kiếm hoặc xem Shorts. Nhưng một khi đã bấm vào xem video chính, trải nghiệm sẽ mượt mà từ đầu đến cuối.

Sau khi được hồi sinh vào năm ngoái, YouTube Premium Lite hiện đang được triển khai tại Mỹ, Canada, Mexico và một số quốc gia chọn lọc. Với những bản cập nhật "đáng đồng tiền bát gạo" này, người dùng trên toàn cầu (trong đó có Việt Nam) đang cực kỳ ngóng chờ ngày gói Lite chính thức cập bến thị trường nước nhà.

Các tính năng mới đã bắt đầu được tung ra và sẽ phủ sóng toàn bộ các khu vực hỗ trợ trong vài tuần tới.