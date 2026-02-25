Đừng vội mua điện thoại cao cấp nếu không thuộc 3 nhóm này

Tuy nhiên, giá cả của những sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp này có thể lên đến hơn 25 triệu đồng, một con số không hề dễ chịu cho nhiều người dùng. Nhiều người có thể chấp nhận “cắn răng” để chi tiền cho sản phẩm, tuy nhiên có thể họ sẽ phải cảm thấy hối hận sau một thời gian sử dụng.

Cách đây 5-6 năm, điện thoại cao cấp từng rất nổi bật so với các điện thoại tầm trung.

Sự khác biệt giữa các mẫu điện thoại đã thay đổi đáng kể trong vài năm qua. Cách đây 5-6 năm, sự phân biệt giữa một chiếc smartphone giá khoảng 8 triệu đồng và một mẫu cao cấp chủ yếu nằm ở khả năng hoạt động mượt mà hay không. Nhưng ngày nay, khoảng cách này đã thu hẹp.

Nhiều mẫu smartphone tầm trung hiện nay cung cấp màn hình AMOLED 120Hz, camera chất lượng và pin bền bỉ, với giá chỉ từ 8-12 triệu đồng, hoặc thậm chí thấp hơn. Đối với những người sử dụng điện thoại chủ yếu cho mạng xã hội, email và chụp ảnh thông thường, trải nghiệm hàng ngày không khác biệt nhiều so với điện thoại cao cấp.

Kết quả này khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu một điện thoại cao cấp có còn ý nghĩa? Chất lượng của các mẫu máy cao cấp là không thể phủ nhận, nhưng liệu nhu cầu sử dụng có xứng đáng với mức giá đó hay không. Nếu người dùng thuộc ba nhóm đối tượng dưới đây, việc chi tiền cho một điện thoại cao cấp sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là những nhóm khác.

Điện thoại cao cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng của một số đối tượng khách hàng.

Người tạo nội dung chuyên nghiệp

Sự khác biệt giữa máy ảnh điện thoại tầm trung và cao cấp chỉ rõ ràng trong điều kiện ánh sáng yếu, khi quay video 4K với chống rung quang học, và khi điều chỉnh phơi sáng thủ công. Nếu công việc người dùng phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh, máy ảnh cao cấp sẽ xứng đáng với số tiền mà họ bỏ ra. Ngược lại, nếu chỉ chụp ảnh đồ ăn để đăng lên Instagram, có lẽ không cần thiết.

Game thủ nghiêm túc

Các chip xử lý như Snapdragon 8 Elite Gen 5 hay Apple A19 không phải là lựa chọn cho phân khúc điện thoại tầm trung. Trong các trò chơi đòi hỏi cấu hình cao, sự khác biệt về tốc độ khung hình, nhiệt độ và thời lượng pin từ những chip trên mang lại là rất rõ ràng. Nếu chơi game hàng giờ mỗi ngày, một chiếc điện thoại cao cấp sẽ tạo ra sự khác biệt, nhưng nếu chỉ chơi những trò chơi đơn giản như Candy Crush thì không cần thiết.

Người đam mê công nghệ

Một số người chỉ đơn giản muốn sở hữu những sản phẩm tốt nhất. Nếu có đủ ngân sách và niềm vui từ việc sở hữu những thiết bị cao cấp, sẽ không cần lý do nào khác để sở hữu một thiết bị cao cấp nhất có thể.

Với phần lớn người dùng, điện thoại tầm trung là quá đủ.

Tuy nhiên, phần lớn người dùng không thuộc vào bất kỳ nhóm nào trong số này. Chính vì vậy, với hầu hết mọi người, việc sử dụng điện thoại chỉ gói gọn trong mạng xã hội, cuộc gọi, chụp một vài bức ảnh hay quay video, cùng các trò chơi giải trí đơn giản. Với nhu cầu đó, một chiếc điện thoại tầm trung tốt sẽ giúp người dùng tiết kiệm vài triệu đến hơn 10 triệu đồng.

Điều này không có nghĩa là điện thoại cao cấp không hữu dụng mà chỉ ra rằng chúng phù hợp với một nhóm người dùng cụ thể.