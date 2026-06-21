Chiếc điện thoại kỳ lạ nhất của Samsung có thể đang thành hình

Điểm chú ý ở thiết bị này chính là khả năng tích hợp công nghệ màn hình gập, uốn cong và cuộn vào một sản phẩm duy nhất, vượt xa các mẫu điện thoại hiện tại như Galaxy Z Fold7 hay Pixel 10 Pro Fold. Tuy nhiên, như nhiều bằng sáng chế khác của Samsung, khả năng sản phẩm này đến tay người dùng là rất thấp.

Hình ảnh mô phỏng bằng sáng chế điện thoại "cục gạch" của Samsung, khi được kéo dài hết cỡ.

Hồ sơ đăng ký bằng sáng chế đã được nộp tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO), xác nhận tính hợp lệ của tài liệu, mặc dù thiết bị vẫn chưa được sản xuất. Mô tả trong hồ sơ cho thấy một khối nhỏ gọn với màn hình ở nhiều mặt, có thể mở ra thành màn hình rộng và sau đó cuộn lại thành một thiết bị gần giống máy tính bảng nhỏ.

Các bản vẽ đi kèm thể hiện rõ 2 giai đoạn: từ khối đóng đến bảng điều khiển mở rộng hoàn toàn. Tuy nhiên, không có kích thước cụ thể nào được ghi trong tài liệu, cho thấy đây chỉ là một phác thảo ý tưởng chứ không phải một sản phẩm sắp ra mắt.

Bằng sáng chế này thể hiện hai giai đoạn: từ một khối hình chữ nhật khép kín đến một tấm panel có kích thước bằng máy tính bảng khi được trải phẳng hoàn toàn.

Lưu ý rằng đây chỉ là cái nhìn thoáng qua về hướng nghiên cứu của đội ngũ màn hình Samsung, không phải là sản phẩm có thể mua trong năm nay hoặc vài năm tới. Samsung đã đăng ký nhiều bằng sáng chế cho các thiết bị gập và cuộn độc đáo trong nhiều năm, nhưng phần lớn trong số đó không bao giờ trở thành sản phẩm thực tế.

Một bài đăng trên diễn đàn Reddit năm 2019 đã đề cập đến một bằng sáng chế tương tự, kèm theo một câu đùa rằng Samsung có thể đăng ký bằng sáng chế cho bất kỳ hình dạng phablet nào. Mặc dù Samsung đã cho ra mắt một số sản phẩm độc đáo, như phiên bản giới hạn Galaxy Z TriFold, tuy nhiên những thiết kế này thường chỉ phục vụ cho thị trường ngách và có giá cao.

Một bài đăng trên r/hardware năm 2019 cho thấy trò đùa về "điện thoại cục gạch" đã có từ trước bằng sáng chế này.

Vậy ai sẽ quan tâm đến bằng sáng chế này? Hiện tại, không ai cả. Nếu đang sở hữu một chiếc Galaxy Z Fold hoặc đang cân nhắc mua một chiếc, bằng sáng chế này không nên ảnh hưởng đến quyết định của người dùng vì chưa có sản phẩm cụ thể nào liên quan. Những người đam mê điện thoại gập có thể theo dõi sự phát triển của kiểu dáng này trong 3 đến 4 năm tới.

Cuối cùng, một bằng sáng chế độc đáo vẫn tốt hơn một bằng sáng chế nhàm chán. Mặc dù khả năng chiếc điện thoại cồng kềnh này được bày bán là rất thấp, nhưng việc Samsung tiếp tục thử nghiệm những ý tưởng mới là điều đáng hoan nghênh. Nếu một phần công nghệ từ mẫu điện thoại cuộn này được áp dụng vào Galaxy Z Fold trong tương lai, đó mới thực sự là thành công, chứ không phải chính chiếc khối hình hộp này.