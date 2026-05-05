Galaxy S27 Ultra sẽ có camera đỉnh cao hơn nhờ loại bỏ điều này

Khả năng zoom của Samsung đã rất mạnh trong nhiều năm. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, các "đối thủ" đã bắt kịp và thậm chí vượt qua. Thay vì cải thiện phần cứng hiện có, công ty có thể loại bỏ hoàn toàn vấn đề này.

Galaxy S26 Ultra.

Thông tin rò rỉ mới nhất về Galaxy S27 Ultra cho thấy, Samsung có thể đơn giản hóa thiết lập này bằng cách loại bỏ cảm biến tele 3x nhỏ, loại bỏ điểm yếu về khả năng zoom.

Tại sao Samsung xem xét lại ống kính zoom của mình?

Samsung đang xem xét cách bố trí camera sau mới để tạo không gian cho sạc không dây từ tính Qi2 tích hợp. Hiện tại, điện thoại Galaxy có bố cục camera xếp dọc, về cơ bản vẫn giữ nguyên kể từ dòng Galaxy S21. Cách sắp xếp này chiếm không gian của vòng nam châm tròn. Đây là điều mà dòng Galaxy S27 có thể giải quyết nếu thay đổi thiết kế.

Cùng với sự thay đổi này, Samsung có thể tập trung nhiều hơn vào ống kính tele periscope đơn, mạnh mẽ hơn, có thể mang lại khả năng tối ưu hóa tốt hơn trên các mức zoom, tiềm năng cải thiện tính nhất quán và xử lý hình ảnh. Đây là một thay đổi lớn đối với "ông trùm" công nghệ Hàn Quốc bởi nhiều năm qua, hãng đã trang bị thiết lập ống kính tele kép trên các flagship cao cấp nhất của mình kể từ dòng Galaxy S22.

Tại sao đây là một sự đánh đổi đáng giá? Việc cắt giảm một cảm biến camera có thể cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh zoom trên các flagship tương lai của Samsung. Một ví dụ so sánh tuyệt vời là các điện thoại “Ultra” của Trung Quốc như Oppo Find X9 Ultra. Điện thoại của Oppo có một mô-đun camera khổng lồ chứa hai ống kính tele. Và nếu Samsung muốn thêm sạc từ tính, việc giữ nguyên thiết lập ba camera cơ bản đồng thời cải thiện phần cứng camera là điều hợp lý.

Nói cách khác, bố cục camera được thiết kế lại có thể mang lại cho Samsung nhiều sự linh hoạt hơn để tinh chỉnh công nghệ camera của mình. Thay đổi này có thể mang lại khả năng ổn định tốt hơn, ảnh chụp zoom quang học được cải thiện hoặc sử dụng không gian hiệu quả hơn, có thể mang lại độ zoom cao hơn hoặc tích hợp cảm biến hình ảnh lớn hơn.

Tất nhiên, đây mới chỉ là dự đoán ban đầu và kế hoạch có thể thay đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về Galaxy S27 Ultra trong các tin bài tiếp theo.