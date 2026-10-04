Giá bán của Galaxy S27 sẽ khiến người dùng chọn... iPhone 18

Mặc dù dòng Galaxy S27 dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2027 và iPhone 18 tiêu chuẩn phải đến tháng 3 mới xuất hiện nhưng triển vọng của một trong những chiếc smartphone Android tốt nhất thế giới này đang trở nên khá ảm đạm. Tiếp nối những thông tin rò rỉ gây tranh cãi về thiết kế của Galaxy S27 Ultra, các chi tiết mới về giá bán của dòng Galaxy S27 càng khiến triển vọng của chúng trở nên kém khả quan hơn.

Theo tin đồn mới nhất, thế hệ Galaxy S27 sẽ bị tăng giá. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là mức tăng giá và tác động của chúng đối với các mẫu flagship Galaxy thế hệ mới. Tệ hơn nữa, điều này có thể mang lại cho iPhone thêm một lợi thế quan trọng.

Việc tăng giá Galaxy S27 sẽ có ảnh hưởng lớn

Theo một nguồn tin rò rỉ uy tín tại Hàn Quốc, mức tăng giá cho các mẫu Galaxy S27 tại thị trường nội địa có thể lên tới 130.000 won (khoảng 2,5 triệu đồng). Đây dự kiến ​​là mức tăng áp dụng cho các phiên bản có dung lượng lưu thấp nhất, các tùy chọn dung lượng cao hơn có thể chứng kiến ​​mức tăng mạnh hơn nữa.

Dòng Galaxy S26.

Mức giá mới sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dòng sản phẩm, bao gồm cả Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra và mức tăng có thể còn lớn hơn đối với các phiên bản có dung lượng lưu trữ cao.

Mới đây, Samsung vừa tăng giá dòng Galaxy S26 tại Mỹ. Tại quốc gia này, Galaxy S26 Ultra hiện có giá khởi điểm là 1.399 USD (khoảng 36,3 triệu đồng) cho phiên bản 256GB. Nếu mức tăng này áp dụng tại Mỹ, giá khởi điểm của Galaxy S27 Ultra hoàn toàn có thể lên tới con số "khủng" là 1.499 USD (khoảng 38,9 triệu đồng).

Đây là tin tuyệt vời đối với Apple

Apple đã tăng giá iPhone 18 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max. Hiện tại, iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 41,99 triệu đồng.

Tình hình cũng không khả quan hơn đối với các mẫu điện thoại ở phân khúc thấp hơn. iPhone 17 cũng đã tăng giá vào tháng trước nhưng mức giá đó vẫn thấp hơn so với giá khởi điểm của Galaxy S26.

Galaxy S26 và iPhone 17 Pro.

Tất nhiên, khác với Apple, Samsung thường áp dụng các chương trình giảm giá rất mạnh tay. Cả ba mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng thường xuyên có mức giá hấp dẫn; chẳng hạn như Galaxy S26 đang được giảm chỉ còn từ 22,99 triệu đồng cho bản 256GB.

Tuy nhiên, nếu Galaxy S27 Ultra tiếp tục trải qua một đợt "điều chỉnh" giá nữa, Samsung có thể sẽ không còn dư địa để tung ra các chương trình giảm giá đủ hấp dẫn. Điều này buộc hãng phải chấp nhận thực tế là mẫu flagship của mình có giá cao hơn đáng kể so với "đối thủ" cạnh tranh chính.

iPhone 18 sẽ trở thành chiếc smartphone đáng mua nhất năm 2027?

Apple có thể biến iPhone 18 thành một trong những mẫu điện thoại mới hấp dẫn nhất thị trường nếu ra mắt sản phẩm này với mức giá 899 USD (khoảng 23,3 triệu đồng) của iPhone 17. Nếu Galaxy S27 tiếp tục tăng giá, đó sẽ là dấu chấm hết cho Samsung.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng giá linh kiện bộ nhớ hiện nay khó có thể sớm được giải quyết và điều này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Apple. Mặc dù công ty chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để tránh tăng giá nhưng không loại trừ khả năng iPhone 18 vẫn sẽ ra mắt với mức giá cao hơn.

Các mẫu Galaxy và iPhone năm tới sẽ cạnh tranh theo một cách rất khác.

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, Apple đang nắm giữ lợi thế lớn hơn nhiều. Samsung đã tăng giá hai lần trong năm nay và được đồn đoán sẽ tăng thêm một lần nữa vào đầu năm sau. Apple chỉ tăng giá một lần trong năm 2026 vì vậy iPhone vẫn có thể rẻ hơn các dòng Galaxy cao cấp ngay cả khi hãng này tăng giá thêm lần nữa vào năm 2027.

Đối với những người hâm mộ trung thành của một trong hai thương hiệu, những điều này chẳng quan trọng. Người hâm mộ Samsung sẽ mua chiếc Galaxy cao cấp với sự hào hứng tương tự như cách người hâm mộ Apple chi tiền cho chiếc iPhone mà họ yêu thích. Tuy nhiên, đối với những người mua linh hoạt và quan tâm nhiều đến giá cả, quyết định cuối cùng sẽ nghiêng về lựa chọn rẻ hơn.

Nếu có một điều mà cả người hâm mộ Apple lẫn Samsung đều đồng tình, đó chính là việc tăng giá không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai. Chúng ta sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho smartphone yêu thích của mình trong những năm tới và đó là điều bất lợi cho tất cả mọi người.