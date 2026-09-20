Galaxy S27 Ultra sẽ phá vỡ giới hạn pin 5000 mAh của Samsung

Các mẫu điện thoại Galaxy S27 Pro và Galaxy S27 Ultra của Samsung vừa vượt qua quy trình cấp chứng nhận tại Trung Quốc và dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm sau.

Galaxy S26 Ultra.

Ẩn trong thông tin chứng nhận là tin tức về pin mà nhiều người đam mê công nghệ đang mong chờ. Cả hai mẫu điện thoại này có thể sở hữu viên pin lớn hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, tốc độ sạc có thể vẫn giữ nguyên.

Dung lượng pin của hai mẫu Galaxy S27 này lớn hơn bao nhiêu?

Cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc cho biết, Galaxy S27 Ultra sở hữu viên pin có dung lượng thực tế là 5.534 mAh. Vì các nhà sản xuất thường làm tròn con số này nên mẫu Ultra tiếp theo của Samsung có thể được công bố với dung lượng khoảng 5.600 đến 5.700 mAh (theo GSMArena).

Điều này giúp Galaxy S27 Ultra vượt trội hơn khoảng 10% so với Galaxy S26 Ultra hiện tại. Đây chắc chắn là "bước nhảy vọt" lớn nhất về dung lượng pin giữa các thế hệ flagship của Samsung trong vài năm trở lại đây. Cần lưu ý rằng hãng đã duy trì mức dung lượng 5.000 mAh trên các dòng Ultra suốt sáu năm qua.

Galaxy S27 Ultra sẽ có pin lớn hơn Galaxy S26 Ultra.

Galaxy S27 Pro cũng không hề kém cạnh với viên pin được chứng nhận ở mức 5.087 mAh. Theo Digital Trends, Samsung có thể sẽ làm tròn con số này thành 5.100 hoặc 5.200 mAh. Ngay cả khi không tính đến việc làm tròn số liệu, Galaxy S27 Pro vẫn có thể vượt qua mẫu Ultra của năm ngoái dù sở hữu kích thước nhỏ gọn hơn.

Liệu điều này có đồng nghĩa với tốc độ sạc nhanh hơn không?

Rất tiếc là không. Thông tin chứng nhận cũng xác nhận rằng cả hai mẫu điện thoại vẫn sử dụng công suất sạc có dây 60W, tương đương với Galaxy S26 Ultra hiện tại. Tuy nhiên, đây là một thay đổi đáng kể đối với Samsung.

Xét việc Galaxy S26 Ultra dễ dàng đạt được thời gian sử dụng màn hình (screen-on time) khoảng 6-7 tiếng với các tác vụ hỗn hợp và thậm chí lâu hơn nếu sử dụng nhẹ nhàng thì Galaxy S27 Ultra có thể cải thiện con số này thêm khoảng 10%.

Tất cả những thông tin này vẫn chưa phải là chính thức vì Samsung chưa xác nhận thông số kỹ thuật cuối cùng. Mời quý độc giả cùng chờ xem các flagship mới của hãng sẽ có những thông số ấn tượng vào sự kiện đầu năm sau.