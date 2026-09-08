“Quái vật” hiệu năng Galaxy S27 mạnh mẽ đến mức nào?

Exynos 2700 là chip dự kiến được Samsung trang bị cho dòng Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm sau nhằm tạo ra sự khác biệt với các đối thủ trên thị trường. Đây được xem là chiến lược nhằm giúp Samsung giảm sự phụ thuộc vào các chip bên ngoài, đặc biệt trong bối cảnh chi phí chip và bộ nhớ đắt đỏ như hiện nay.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S27 Pro.

Mặc dù Galaxy S27 chỉ được ra mắt vào đầu năm sau, nhưng cái nhìn về sức mạnh mà Exynos 2700 mang lại đã bắt đầu xuất hiện trên công cụ điểm chuẩn Geekbench, phiên bản 6.7.1. Theo đó, chip này đạt số điểm đơn nhân là 4.328 và đa nhân là 14.700.

Kết quả này được lấy từ danh sách điểm chuẩn nội bộ, trong khi một danh sách công khai trước đó từ tháng Tư (trên Geekbench 6.6.0) ghi nhận con số thấp hơn nhiều, với 2.603 điểm đơn nhân và 10.350 điểm đa nhân. Tuy nhiên, hai con số này không thể so sánh trực tiếp do sự khác biệt về phiên bản phần mềm và mẫu thử nghiệm.

Quan trọng là, kết quả mới nhất phù hợp với các hình ảnh rò rỉ trước đó, cho thấy chip Exynos 2700 sử dụng cấu hình 10 lõi theo kiểu 1+4+1+4. Cụ thể, chúng gồm một cụm với 1 lõi Arm C1-Ultra và 4 lõi C1-Pro, trong khi cụm còn lại có 1 lõi C2-Ultra kết hợp với 4 lõi C2-Pro. Việc kết hợp giữa các thiết kế Arm cũ và mới cho thấy Samsung đang nỗ lực cải thiện hiệu năng và hiệu quả so với các chip Exynos trước đây.

Kết quả điểm chuẩn dành cho Exynos 2700 trên Geekbench 6.7.1.

Về đồ họa, Exynos 2700 dự kiến sẽ sử dụng GPU Xclipse 970, kết hợp một NPU chuyên dụng cho các tác vụ AI, và hỗ trợ bộ nhớ LPDDR6 giúp cung cấp băng thông cần thiết cho các tác vụ nặng hơn của thế hệ máy tiếp theo. Samsung được cho là sẽ trang bị chip Exynos 2700 cho các mẫu Galaxy S27, S27+ và S27 Pro, với quy trình sản xuất SF2P 2 nm cải tiến từ Samsung Foundry.

Mặc dù đây chỉ là những con số thử nghiệm ban đầu và chưa phải là kết quả sản xuất cuối cùng, nhưng cấu trúc lõi phức tạp và khả năng hỗ trợ bộ nhớ hiện đại cho thấy Samsung đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các chip xử lý cao cấp cạnh tranh. Tất cả sẽ được vén màn trong bài kiểm tra hiệu năng trên thiết bị thực tế khi dòng Galaxy S27 ra mắt vào đầu năm tới, từ đó giúp đánh giá khả năng cạnh tranh của Exynos 2700.